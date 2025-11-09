連晨翔演狠角色 靠跳八家將氣場找靈感

連晨翔在劇中幻想自己是在江湖打滾的梟雄。（圖／TVBS提供）

台灣男藝人連晨翔在TVBS原創劇集「舊金山 美容院」與章廣辰裡應外合，幫助他以實力證明擁有接班集團的能力。連晨翔化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兄弟倆一塊展開反擊第二步。

為了呈現擁有闖蕩江湖的豐富經歷，連晨翔穿上「吊嘎」（背心式內衣），在燒著火的廢棄工廠，從下午一路拍攝武打戲，飛踢、扭打、自高處跳下等樣樣來，全身都是汗水，他說：「是角色的幻想，所以玩得很開心。加上那天是殺青，更讓我印象深刻。」聊到展現霸氣、凶狠的訣竅，讓連晨翔回想求學時期曾跟著同學回家跳過八家將，感受「橫著走」的氣場，也給他靈感：「就是相信自己、專心投入。」

章廣辰飾演極力想翻身的日初店末代店長，初到陌生門市就要擔起拯救計畫。問及章廣辰面對陌生環境，該如何打破僵局？章廣辰表明自己不會刻意熱絡：「我會順其自然，聽對方說話就好。若真的聊不起來，冰著就好，何必硬要破。」陳彥廷這次扮演逞凶鬥狠的羅大勇，對章則有不同的「火熱」評價，除了感謝杜政哲導演把角色交給他，也很謝謝章廣辰主動約大家一起讀本，幫助自己更理解每一場戲。

劇中連晨翔和章廣辰進入聘用更生人的特殊門市「日初店」，結果遇上「日初三人組」賴東賢、陳彥廷和洪浩倫。賴東賢是女主角劉品言旗下藝人，他提到當初知道要在早餐店工作，內心「超級無敵慌張」，因為不諳廚藝的他，平時屬於「炸掉廚房」的類型，最拿手的料理是「泡麵 加一顆蛋」。不過在拍完「舊金山美容院」後，他很自信地喊：「我會煎蛋！還有果醬抹吐司喔！」