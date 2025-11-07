周杰倫出道25年感言 太座昆凌秒回：話變多了

周杰倫(見圖)在IG發表出道25周年感言，遭到昆凌吐槽。（取材自Instagram）

天王周杰倫 （周董）出道25周年的大日子，他在IＧ感性發文，回顧一路走來的音樂旅程。他說：「多了些時間，多了些皺紋，多了些回憶，多了些陪伴，也多了些依靠。出道25周年，這個值得慶祝的日子，謝謝一路以來的歌迷朋友。我還是我——那個好勝的我、那個幼稚的我、那個唉呦，不錯，這個屌的我。」

短短幾句話道出他的感觸，也立刻掀起粉絲圈暴動，只是留言區突冒出太座昆凌一針見血的提點：「你忘了寫，話也變多了些。」網友忍不住笑場，但也隱約可見兩人隔空放閃的濃情蜜意。

網友誇讚周董這幾年：「多了些帥氣。」也有人提醒他：「請記得那個6塊肌的你。」但也有人不忘拿近來的時事題反問周董：「會收回王子住的房子？」令人啼笑皆非。