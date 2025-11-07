與王傳一合演相聲 朱德剛笑問：當兵了沒？

王傳一（左）和朱德剛脫口秀「壹加一剛好比三小」。（記者林士傑／攝影）

59歲相聲大師朱德剛和45歲王傳一搭檔演出脫口秀「壹加一剛好比三小」，宣告2026年2月28日起全台巡迴公演。朱德剛超幽默，一來就問王傳一當兵沒：「免得正式演出沒人。」王傳一當的是裝甲兵，榮總醫師老爸很清楚他體位，還催他「時間到了早點去當兵」。

王傳一過去受訪曾坦言有過閃兵 念頭，才會報考研究所，但人算不如天算，研究所未畢業就認命入伍，2008年演完電視劇「痞子英雄」就接到兵單，被問當時有沒有人來「接洽」，或是藝人間「好康道相報」，他搖頭，表示自己算是晚當，時間到了自然報到，扣掉軍訓練時數，當了11個月的裝甲兵，因為藝人身分，還不時被借調出去拍「莒光園地」。收穫是當兵前個性較浮動，心智不是很成熟，進去後學到在團體中服從，對拍戲有滿大幫助。

而王傳一口中的「剛哥」朱德剛，當過3年半的憲兵，在當時總統蔣經國 去剪髮時，先去搜索有無爆裂物，過世後雖未扶靈，但有跪在地上，算是經歷大時代有故事的人。

對於演藝圈眾多閃兵，王傳一說：「就是面對啊。」至於有無家族遺傳，他搞笑說：「我爸有皮膚病，禿頭，但我都沒有。」