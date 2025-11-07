我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

與王傳一合演相聲 朱德剛笑問：當兵了沒？

記者趙大智╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王傳一（左）和朱德剛脫口秀「壹加一剛好比三小」。（記者林士傑／攝影）
王傳一（左）和朱德剛脫口秀「壹加一剛好比三小」。（記者林士傑／攝影）

59歲相聲大師朱德剛和45歲王傳一搭檔演出脫口秀「壹加一剛好比三小」，宣告2026年2月28日起全台巡迴公演。朱德剛超幽默，一來就問王傳一當兵沒：「免得正式演出沒人。」王傳一當的是裝甲兵，榮總醫師老爸很清楚他體位，還催他「時間到了早點去當兵」。

王傳一過去受訪曾坦言有過閃兵念頭，才會報考研究所，但人算不如天算，研究所未畢業就認命入伍，2008年演完電視劇「痞子英雄」就接到兵單，被問當時有沒有人來「接洽」，或是藝人間「好康道相報」，他搖頭，表示自己算是晚當，時間到了自然報到，扣掉軍訓練時數，當了11個月的裝甲兵，因為藝人身分，還不時被借調出去拍「莒光園地」。收穫是當兵前個性較浮動，心智不是很成熟，進去後學到在團體中服從，對拍戲有滿大幫助。

而王傳一口中的「剛哥」朱德剛，當過3年半的憲兵，在當時總統蔣經國去剪髮時，先去搜索有無爆裂物，過世後雖未扶靈，但有跪在地上，算是經歷大時代有故事的人。

對於演藝圈眾多閃兵，王傳一說：「就是面對啊。」至於有無家族遺傳，他搞笑說：「我爸有皮膚病，禿頭，但我都沒有。」

閃兵 蔣經國

上一則

入圍金馬影帝 柯煒林曝罹癌首現身：現在比以前更健康

下一則

周杰倫出道25年感言 太座昆凌秒回：話變多了

延伸閱讀

藝人閃兵 台內政部：刑責擬加重2/3 逾36歲考慮補替代役

藝人閃兵 台內政部：刑責擬加重2/3 逾36歲考慮補替代役
「女外科」一波三折 王大陸之後 薛仕凌也陷閃兵風波

「女外科」一波三折 王大陸之後 薛仕凌也陷閃兵風波
閃兵藝人+1 金鐘影帝薛仕凌自首 30萬交保

閃兵藝人+1 金鐘影帝薛仕凌自首 30萬交保
Energy閃兵風波遭撤換 avantgardey找這兩人救火

Energy閃兵風波遭撤換 avantgardey找這兩人救火

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
屠穎（中）和周華健（右）交情非常好。圖／摘自小紅書

資深音樂人屠穎驚傳過世 早上還在曬跑步照

2025-11-01 08:51

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切