吳克群變情人？王心凌稱是好友：工作才是親密伴侶

記者梅衍儂╱綜合報導
台灣歌手王心凌日前遭周刊爆料和吳克群從好友變情人，她出席公益活動被問及兩人關係，直言：「他一直都是我很好的朋友。」有無可能像Lulu跟陳漢典一樣成伴侶？她笑說：「我有很多好朋友，如果每一個朋友都要變成終身伴侶，我要不要留點名聲啊？」

她的「Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會」明年1月23、24日在台北小巨蛋收官，11月則在美國、大陸演出，有的城市還要連唱2天，對體力是一大挑戰，她說：「因應不同城市、場地，歌單也會調整，我盡量保持運動習慣，不要生病感冒，出入都會戴口罩，也會補充維他命。」

工作忙碌，王心凌坦言沒時間經營感情，「我努力囉，有很多好朋友，但我現在還是多忙於工作，工作是我最親密的伴侶」，至於吳克群，她認定對方是好朋友，緋聞出來那一陣子雙方也沒有怎麼討論，「好朋友不用說太多」。

比起戀愛，她說想把更多時間留給家人，「我有一點點空檔的話就會盡量把時間留給家人，媽媽是一定要碰面的，如果我時間比較滿他們就會來台北找我」，表示會盡量維持工作和生活的平衡，但也很想挑戰看看自己的極限。

人美心善的她，也不忘為公益活動宣傳：「遲緩兒需要幫助，需要很多金錢、人力，遲緩兒的問題不是孩子本身，也是家庭、整個社會的事情。」鼓勵大家多多關注弱勢族群。

王心凌出席公益活動，暖心呼籲外界幫助弱勢族群。記者梅衍儂／攝影
王心凌出席公益活動，暖心呼籲外界幫助弱勢族群。記者梅衍儂／攝影
王心凌出席公益活動，暖心呼籲外界幫助弱勢族群。（記者梅衍儂／攝影）
王心凌出席公益活動，暖心呼籲外界幫助弱勢族群。（記者梅衍儂／攝影）

