王子再向范姜道歉 盼51萬美元婚外情賠償金分期還

王子(右)因為介入粿粿(左)婚姻，二度道歉。（取材自Instagram）

台灣藝人王子（邱勝翊）和粿粿（江瑋琳）遭范姜彥豐指控有婚外情，粿粿反擊范姜彥豐要求台幣1600萬(約51.7萬)美元的離婚賠償，她根本無力負擔，而王子日前二度發出聲明，除了向范姜彥豐及粿粿再度道歉，更坦言范姜彥豐提出的賠償金額也超出他所能負荷，盼能分期付款，但沒有達成共識。

王子在聲明中透露，因為每天都有新的爆料，所以他的聲明也一改再改，「因為看起來，每天都有不同的事情要澄清」，但他仍認為必須要向范姜彥豐正式道歉，並表示自己知道婚外情總有一天會被公諸於世，每次的協商他都是真誠以對，關於賠償金額，他出示過去為父親還債的相關證明，希望能讓范姜了解這數字確實超出他所能負荷，想討論是否能分期付款，「可惜雙方共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起」。