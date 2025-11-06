我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

王子再向范姜道歉 盼51萬美元婚外情賠償金分期還

記者林怡秀╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王子(右)因為介入粿粿(左)婚姻，二度道歉。（取材自Instagram）
王子(右)因為介入粿粿(左)婚姻，二度道歉。（取材自Instagram）

台灣藝人王子（邱勝翊）和粿粿（江瑋琳）遭范姜彥豐指控有婚外情，粿粿反擊范姜彥豐要求台幣1600萬(約51.7萬)美元的離婚賠償，她根本無力負擔，而王子日前二度發出聲明，除了向范姜彥豐及粿粿再度道歉，更坦言范姜彥豐提出的賠償金額也超出他所能負荷，盼能分期付款，但沒有達成共識。

王子在聲明中透露，因為每天都有新的爆料，所以他的聲明也一改再改，「因為看起來，每天都有不同的事情要澄清」，但他仍認為必須要向范姜彥豐正式道歉，並表示自己知道婚外情總有一天會被公諸於世，每次的協商他都是真誠以對，關於賠償金額，他出示過去為父親還債的相關證明，希望能讓范姜了解這數字確實超出他所能負荷，想討論是否能分期付款，「可惜雙方共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起」。

而製作人B2（陳彥銘）出席緯來「宇宙啦啦隊」記者會，B2過去製作過「模范棒棒堂」，他坦言和王子已經很久沒聯絡，而「宇宙啦啦隊」同樣是選秀節目，B2坦言，為避免節目遭波及，對女孩們的私德也有要求，「合約中有明確點出不能說謊、不合理情感關係等規範，一開始就過濾掉很多人，我們用合約上的約束要求他們不要危害個人以及群體形象。一發現違約會要求賠償，賠償數字由法務處理，不是200萬(約6.5萬美元)就是500萬(約16萬美元)」。

派翠克（左起）、製作人B2、麻由爲「宇宙啦啦隊」節目宣傳。（記者林士傑／攝影）
派翠克（左起）、製作人B2、麻由爲「宇宙啦啦隊」節目宣傳。（記者林士傑／攝影）

上一則

吳克群變情人？王心凌稱是好友：工作才是親密伴侶

下一則

怕被說胖又醜…蔣欣為走紅毯減肥 2天未進食崩潰大哭

延伸閱讀

被指插足遭人夫索賠1600萬 王子：無法負擔 盼分期付款

被指插足遭人夫索賠1600萬 王子：無法負擔 盼分期付款
王子邱勝翊偷吃人妻粿粿 被停止演藝活動

王子邱勝翊偷吃人妻粿粿 被停止演藝活動
偷吃人妻慘痛代價 王子遭經紀公司全面停止演藝活動

偷吃人妻慘痛代價 王子遭經紀公司全面停止演藝活動
粿粿、王子爆不倫 美國團「還有1對」掩護手法曝光

粿粿、王子爆不倫 美國團「還有1對」掩護手法曝光

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
屠穎（中）和周華健（右）交情非常好。圖／摘自小紅書

資深音樂人屠穎驚傳過世 早上還在曬跑步照

2025-11-01 08:51

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽