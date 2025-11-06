王子再向范姜道歉 盼51萬美元婚外情賠償金分期還
台灣藝人王子（邱勝翊）和粿粿（江瑋琳）遭范姜彥豐指控有婚外情，粿粿反擊范姜彥豐要求台幣1600萬(約51.7萬)美元的離婚賠償，她根本無力負擔，而王子日前二度發出聲明，除了向范姜彥豐及粿粿再度道歉，更坦言范姜彥豐提出的賠償金額也超出他所能負荷，盼能分期付款，但沒有達成共識。
王子在聲明中透露，因為每天都有新的爆料，所以他的聲明也一改再改，「因為看起來，每天都有不同的事情要澄清」，但他仍認為必須要向范姜彥豐正式道歉，並表示自己知道婚外情總有一天會被公諸於世，每次的協商他都是真誠以對，關於賠償金額，他出示過去為父親還債的相關證明，希望能讓范姜了解這數字確實超出他所能負荷，想討論是否能分期付款，「可惜雙方共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起」。
而製作人B2（陳彥銘）出席緯來「宇宙啦啦隊」記者會，B2過去製作過「模范棒棒堂」，他坦言和王子已經很久沒聯絡，而「宇宙啦啦隊」同樣是選秀節目，B2坦言，為避免節目遭波及，對女孩們的私德也有要求，「合約中有明確點出不能說謊、不合理情感關係等規範，一開始就過濾掉很多人，我們用合約上的約束要求他們不要危害個人以及群體形象。一發現違約會要求賠償，賠償數字由法務處理，不是200萬(約6.5萬美元)就是500萬(約16萬美元)」。
