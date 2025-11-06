西島秀俊像大樹 桂綸鎂：我在樹蔭下玩 不怕失敗

我的頻道

記者趙大智╱綜合報導
桂綸鎂與西島秀俊建立跨國友誼。（圖／Bella儂儂提供）
2025下半年的桂綸鎂，有許多時間都身處在異地，先到首爾參與出道作「藍色大門」的重映，再赴日本宣傳與西島秀俊合作的新片，接著又飛往巴黎2026春夏時裝週的壓軸 Chanel 大秀。旅程緊湊卻充滿能量，她笑著說:「這讓我打開新的門。」

2002年一部「藍色大門」，桂綸鎂精湛的演出就如同她戲裡面的中性外型，成功吸引觀眾的目光，如今這部作品歷久彌新，甚至在南韓被重映。對桂綸鎂而言，這是一趟跨越時間的重逢。她說，能讓一部電影在10年、20年後仍能被不同世代看見，是一件很幸運的事。

近年桂綸鎂接連與國際星合作從姜成鎬、Luke Evans 到西島秀俊，往往能從他們身上汲取到不同經驗與魅力，也建立了互相欣賞的跨國友誼。像是她在拍攝完「台北追緝令」後，到英國參加活動，就有特地去捧場 Luke Evans 主演的舞台劇，可見交情並沒有隨著工作結束而消失。

而在「最親愛的陌生人」與西島秀俊合作，也從他身上看到了穩定的力量。她形容與西島合作像是「被支持的表演者」，「他像是一棵大樹，根札很深，我就在他的樹蔭下玩耍。我不害怕失敗，就是想嘗試，在大樹下我玩得很愉快，哪怕跌倒了沒有得分，但我很誠實、沒有顧慮、沒有預設，讓感受自然流動。無論我怎麼做，有他在就能完成。」這種跨越語言、文化，純憑著技藝所交流出的默契，想必會是她接下來的演藝之路中，最值得回味的經驗。

在「最親愛的陌生人」裡，桂綸鎂飾演一位身在異國婚姻中的母親，要在語言不通的婚姻裡學會表達與傾聽這層主題，真實延伸到片場經驗，也讓她有所感觸，「我跟導演之間要透過翻譯溝通，在戲裡與伴侶也是用第二外語，無法用言語真正去表達心中最真實的感受，因為語言在轉譯過程中一定會有丟失，不是百分之百。」對她而言，那種模糊與不確定反而充滿魅力。「我在生活當中對語言的曖昧性充滿好奇跟疑問，雖然還沒有解答，但我覺得是有趣的。」

桂綸鎂認為評審經驗讓她重新思考電影的本質。（圖／Bella儂儂提供）
桂綸鎂：「我不害怕失敗。」（圖／Bella儂儂提供）
