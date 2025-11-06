阿妹跨年回台東唱 台北交給蔡依林 五月天在台中

我的頻道

記者梅衍儂╱綜合報導
張惠妹跨年將在台東開唱。（圖／台東縣政府提供）
張惠妹跨年將在台東開唱。（圖／台東縣政府提供）

還有1個多月就要跨年，天后和天團歸處逐一揭曉，張惠妹去年在台北大巨蛋陪歌迷倒數，今年她把場地交棒給蔡依林，自己率10組歌王歌后好友回老家台東開唱；北部除了有台北市民廣場的「台北最high新年城」、蔡依林也將在台北大巨蛋展開新巡演，五月天則選在台中開唱。

在台東縣政府的邀請下，阿妹登高一呼，號召10組出身台東、喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接2026年第一道曙光。

這場以「東！帶我走」為主題的跨年演唱會，將於台東市國際地標（海濱公園）盛大登場，時間是晚上6點至翌日1點。主視覺以鮮亮粉、綠、藍三色呈現熱帶風格，象徵張惠妹回家帶領大家「從海出發、向光而行」，以音樂開啟新年的第一步。

阿妹「ASMR 世界巡迴演唱會」征戰海內外84場，並創下台北大巨蛋連開5場、吸20萬人朝聖的傳奇，更成為首位在台北大巨蛋跨年的華語歌手，在輝煌的成績後，她選擇以家鄉舞台作為年度壓軸回歸。阿妹笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年。」

跨年當晚，台東將從日落唱到午夜，煙火、星光、浪花齊舞，台東瞬間化身最浪漫的音樂島。阿妹感性說：「希望這一夜，讓每個人都帶著歌聲、帶著笑回家，帶著愛迎接新的2026年。」

五月天阿信今年仍在台中陪粉絲跨年。（圖／相信音樂提供）
五月天阿信今年仍在台中陪粉絲跨年。（圖／相信音樂提供）
蔡依林將於12月30日起連3天在大巨蛋舉辦全新巡演。（圖／凌時差音樂提供）
蔡依林將於12月30日起連3天在大巨蛋舉辦全新巡演。（圖／凌時差音樂提供）

跨年 蔡依林 五月天

