雙手合十說感恩… 林青霞71歲生日曬照 網讚：永遠女神

林青霞曬出71歲慶生照。（取材自微博）

「永遠的東方不敗」林青霞 雖然息多年，一舉一動仍受外界關注。近日，她迎來71歲生日，並在社交平台曬出兩張美照，只見她一身素雅、畫著淡妝，氣質雍容，不少網友看了直呼「歲月不敗美人」、「永遠的女神」。

從林青霞曬出的照片可見，第一張是她與一瓶鮮花合影，寫下「花香」，另一張則是雙手合十說「感恩」，前景是一個生日蛋糕。當天她穿著一襲橄欖綠立領洋裝，搭配花朵造型耳環與胸針，氣色看起相當好，尤其皮膚緊實，一點都看不出來已經年過七旬。

有網友發長文表達對偶像的喜愛及敬仰，直言看了林青霞的電影作品後，「喜歡大螢幕前毫無保留詮釋角色的你」，之後又看了林青霞的三本著作及「青霞小品」，「我喜歡文字裡純粹、幽默、敏感、善良、孜孜以求的你」，也喜歡林青霞的畫作、真誠又堅強的一面，引來林青霞在凌晨親自回覆，「今朝遇到了我最喜歡的知音」。

不少影迷也紛紛獻上祝福，「歲月不敗美人，說的是她吧」、「一代男影迷心目中永遠永遠的夢中情人」、「歲月與美人其實並無衝突」、「青霞姐真是完美的大美人」、「這哪裡像70多歲的人」。

據悉，林青霞早年上香港 訪談節目時，被追問有沒有整過容？她堅定說：「我發誓，我真的從頭到腳沒有一個地方是整的」，還開玩笑說，「人人都說我整形，真是氣死我了」，讓全場笑翻。