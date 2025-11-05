曝大S曾入夢 小S女兒Lily心疼姨丈具俊曄太瘦

我的頻道

記者林怡秀╱綜合報導
Lily出席品牌代言活動，談到姨丈具俊曄。（記者王聰賢／攝影）
Lily出席品牌代言活動，談到姨丈具俊曄。（記者王聰賢／攝影）

小S（徐熙娣）次女Lily（許韶恩）出席內衣品牌擔任大使，她今接受媒體訪問明顯緊張，攝影記者請她把麥克風拿低一點，她竟整個人往下蹲，經過媒體提醒才發現自己聽錯指令，十分可愛，她也透露有夢過姨媽大S（徐熙媛），但夢境保密，「這是我和姨媽之間的秘密」。

小S年初痛失姊姊大S，沉寂大半年後，終於在金鐘獎舞台上首次公開露面，並和蔡康永合體頒獎，感動無數粉絲，最後更親自拿下主持人獎，Lily說，當晚大家都在家人群組恭喜媽媽，「我們跟媽媽說，我們真的很以妳為榮」，也透露小S在家裡很努力準備頒獎橋段，讓她印象深刻。

至於具俊曄，Lily透露每周大家都會和具俊曄一起吃飯，「Uncle Koo（具俊曄）每個禮拜都會來我們家吃飯，大家看到他都是馬上幫他夾肉，希望他多吃一點」，會覺得具俊曄太瘦嗎？她回「就是希望他可以健健康康」，媒體認為她也過瘦，要她多吃飯，她立馬反駁：「我都吃很多，等一下我還要去吃滷味」，雖然Lily外表超齡，但舉手投足間仍然還是個小女孩。

