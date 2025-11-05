入圍金馬新人 劉敬談「失明」：情欲戲挑戰最大

劉敬很有自己的想法，對演戲有企圖心。（圖／星藝象娛樂提供）

23歲台灣演員劉敬以電影「失明」入圍今年金馬獎最佳新演員，片中與42歲吳可熙上演情欲戲，他坦言那是全片最大挑戰，也是出道以來最大尺度演出。談到自己的表現，他謙虛地給出75分，「因為還有進步空間，希望之後能挑戰反派角色」。

劉敬過去曾在「華燈初上」中飾演林心如 的兒子，這次在「失明」則化身林依晨 的兒子，卻愛上母親的舊情人吳可熙，上演母子愛上同一人的糾結劇情。他透露，與吳可熙的親密戲拍攝前準備相當謹慎，劇組特別安排親密指導協助，並在舞蹈教室進行排練與走位討論，導演與攝影師全程在場確認鏡頭角度，也讓拍攝更安全。

劉敬出身跆拳道 專業運動員，高中成績不理想，只能選擇私立或職業學校，但父親堅持只願意支付公立學費，他便選擇理工高職。「結果念了不到2個月就覺得太無聊，決定休學」。 休學後，他打工1年，做過餐飲與超商服務業，也在那段時間認清「不喜歡重複」的個性，決心不要成為上班族。

後來發現自己外向、敢表演，便在16歲報考南強工商表演藝術科，「一開始只是想當搞笑藝人」。

之後經紀公司到校海選而進入演藝圈，「那時什麼都不懂，就一邊上課、一邊看電影寫心得。」直到出道第2、3年，終於拍到受到關注的作品，也逐漸對表演產生熱情。

談起入圍當下，劉敬笑說那時正在吃飯，經紀人突然激動抓住他的肩膀大喊：「你入圍了！」才讓他回過神來。他淡定表示，「有入圍當然很好，但就算沒有也沒關係。可能因為我家人都屬於『天塌下來都鎮靜』的類型，所以我情緒起伏不太大」。