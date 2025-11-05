我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

入圍金馬新人 劉敬談「失明」：情欲戲挑戰最大

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉敬很有自己的想法，對演戲有企圖心。（圖／星藝象娛樂提供）
劉敬很有自己的想法，對演戲有企圖心。（圖／星藝象娛樂提供）

23歲台灣演員劉敬以電影「失明」入圍今年金馬獎最佳新演員，片中與42歲吳可熙上演情欲戲，他坦言那是全片最大挑戰，也是出道以來最大尺度演出。談到自己的表現，他謙虛地給出75分，「因為還有進步空間，希望之後能挑戰反派角色」。

劉敬過去曾在「華燈初上」中飾演林心如的兒子，這次在「失明」則化身林依晨的兒子，卻愛上母親的舊情人吳可熙，上演母子愛上同一人的糾結劇情。他透露，與吳可熙的親密戲拍攝前準備相當謹慎，劇組特別安排親密指導協助，並在舞蹈教室進行排練與走位討論，導演與攝影師全程在場確認鏡頭角度，也讓拍攝更安全。

劉敬出身跆拳道專業運動員，高中成績不理想，只能選擇私立或職業學校，但父親堅持只願意支付公立學費，他便選擇理工高職。「結果念了不到2個月就覺得太無聊，決定休學」。 休學後，他打工1年，做過餐飲與超商服務業，也在那段時間認清「不喜歡重複」的個性，決心不要成為上班族。

後來發現自己外向、敢表演，便在16歲報考南強工商表演藝術科，「一開始只是想當搞笑藝人」。

之後經紀公司到校海選而進入演藝圈，「那時什麼都不懂，就一邊上課、一邊看電影寫心得。」直到出道第2、3年，終於拍到受到關注的作品，也逐漸對表演產生熱情。

談起入圍當下，劉敬笑說那時正在吃飯，經紀人突然激動抓住他的肩膀大喊：「你入圍了！」才讓他回過神來。他淡定表示，「有入圍當然很好，但就算沒有也沒關係。可能因為我家人都屬於『天塌下來都鎮靜』的類型，所以我情緒起伏不太大」。

林依晨 林心如 跆拳道

上一則

周潤發年少惡作劇 在寒冬將半裸同學鎖陽台

下一則

曝大S曾入夢 小S女兒Lily心疼姨丈具俊曄太瘦

延伸閱讀

好萊塢資深女星黛安拉德辭世 母女同台成絕響

好萊塢資深女星黛安拉德辭世 母女同台成絕響
3度入圍奧斯卡好萊塢資深女星驟逝 母女同台成絕響

3度入圍奧斯卡好萊塢資深女星驟逝 母女同台成絕響
演火爆檳榔西施 馬士媛入圍金馬新人：專注眼前

演火爆檳榔西施 馬士媛入圍金馬新人：專注眼前
女王氣場震撼東京影展 范冰冰曝入圍心聲

女王氣場震撼東京影展 范冰冰曝入圍心聲

熱門新聞

「回到未來」上映40年了。（美聯社）

「回到未來」40年 米高福克斯穿越時空回顧人生

2025-10-29 04:15
「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
栗山千明將獨食演出醍醐味。圖／Hami Video提供

5歲出道12歲拍全裸寫真震驚全日本 女星活成日女典範

2025-10-07 15:04
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉