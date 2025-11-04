我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

王子邱勝翊偷吃人妻粿粿 被停止演藝活動

記者林怡秀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王子(中)、粿粿(右)與范姜彥豐，陷入各說各話的感情糾紛。（取材自臉書）
王子(中)、粿粿(右)與范姜彥豐，陷入各說各話的感情糾紛。（取材自臉書）

台灣男星王子（邱勝翊）因被控介入范姜彥豐和粿粿的婚姻，成為眾矢之的，王子所屬的喜鵲娛樂發出聲明，表示將全面停止王子的所有演藝事業規畫與所有活動安排，對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，喜鵲深表歉意與遺憾，未來王子的演藝生涯是否還能繼續，還有待觀察。

另外，范姜彥豐10月29日和粿粿爆婚變，3日晚間首度露面，現身「天后闆妹」的雙11直播間，引發網友熱烈關注。他坦言這段期間暴瘦11公斤，從76公斤掉到65公斤，狀態明顯消瘦。

根據「鏡週刊」報導，范姜彥豐本想低調協商，但粿粿和王子的行徑已經囂張到極點。根據友人透露，3月中旬粿粿從美國回來後就明顯心已不在，范姜彥豐只能找徵信社，很快就拿到外遇證據，其中包括文字訊息、照片、影片，還看到兩人裸體擁抱的親密照等。

范姜彥豐本來想直接提出離婚訴訟，但他不想剝奪粿粿作為一個母親的權利，於是選擇用協商的方式，讓婚姻可以和平落幕。但粿粿被抓到外遇卻絲毫沒有歉意，過程中更持續和王子放閃，甚至抓著范姜彥豐知名度較低、不敢爆料，而繼續裝沒事。

上一則

75歲傅雷出道51年獻出螢幕初吻 楊貴媚想談戀愛

下一則

59歲超模辛蒂克萊勞馥 同框24歲女兒 根本像姊妹

延伸閱讀

范姜彥豐遭全方位不倫 傳握粿粿、王子全裸相擁外遇鐵證　

范姜彥豐遭全方位不倫 傳握粿粿、王子全裸相擁外遇鐵證　
偷吃人妻慘痛代價 王子遭經紀公司全面停止演藝活動

偷吃人妻慘痛代價 王子遭經紀公司全面停止演藝活動
粿粿、王子爆不倫 美國團「還有1對」掩護手法曝光

粿粿、王子爆不倫 美國團「還有1對」掩護手法曝光
粿粿疑買網軍狂PO洗白文 忘刪「1個帳號1000」被網抓包

粿粿疑買網軍狂PO洗白文 忘刪「1個帳號1000」被網抓包

熱門新聞

「回到未來」上映40年了。（美聯社）

「回到未來」40年 米高福克斯穿越時空回顧人生

2025-10-29 04:15
「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
栗山千明將獨食演出醍醐味。圖／Hami Video提供

5歲出道12歲拍全裸寫真震驚全日本 女星活成日女典範

2025-10-07 15:04
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉