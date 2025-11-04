王子邱勝翊偷吃人妻粿粿 被停止演藝活動

王子(中)、粿粿(右)與范姜彥豐，陷入各說各話的感情糾紛。（取材自臉書）

台灣男星王子（邱勝翊）因被控介入范姜彥豐和粿粿的婚姻，成為眾矢之的，王子所屬的喜鵲娛樂發出聲明，表示將全面停止王子的所有演藝事業規畫與所有活動安排，對於邱勝翊私領域之失當行為，身為公眾人物，未能以身作則，辜負了社會的期待與信任，喜鵲深表歉意與遺憾，未來王子的演藝生涯是否還能繼續，還有待觀察。

另外，范姜彥豐10月29日和粿粿爆婚變，3日晚間首度露面，現身「天后闆妹」的雙11直播間，引發網友熱烈關注。他坦言這段期間暴瘦11公斤，從76公斤掉到65公斤，狀態明顯消瘦。

根據「鏡週刊」報導，范姜彥豐本想低調協商，但粿粿和王子的行徑已經囂張到極點。根據友人透露，3月中旬粿粿從美國回來後就明顯心已不在，范姜彥豐只能找徵信社，很快就拿到外遇證據，其中包括文字訊息、照片、影片，還看到兩人裸體擁抱的親密照等。

范姜彥豐本來想直接提出離婚訴訟，但他不想剝奪粿粿作為一個母親的權利，於是選擇用協商的方式，讓婚姻可以和平落幕。但粿粿被抓到外遇卻絲毫沒有歉意，過程中更持續和王子放閃，甚至抓著范姜彥豐知名度較低、不敢爆料，而繼續裝沒事。