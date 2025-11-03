蔡明亮新作「夜行」捷克取景首映 攜手台捷學生創作

導演蔡明亮「行者」系列最新作品「夜行」1日在捷克伊赫拉瓦影展首映。蔡明亮告訴中央社記者，這次和捷克知名電影學院FAMU與伊赫拉瓦影展合作，拍攝計畫與過往不同，比以往更緊湊、機動性更強。(中央社)

李康生身穿一襲紅色袈裟，緩慢步行在捷克小鎮伊赫拉瓦，穿梭在朦朧的霧氣與黃葉滿地的公園。這些充滿詩意的畫面，出現在知名導演蔡明亮「行者」系列的最新作品「夜行」，這部片1日在捷克伊赫拉瓦影展首映。

「夜行」（Night Journey）總長僅38分鐘，是蔡明亮行者系列中最短的作品，且拍攝與後製也僅用約10天完成。蔡明亮告訴中央社記者，這次和捷克知名電影學院FAMU與伊赫拉瓦影展（Ji.hlava International Documentary Film Festival）合作，拍攝計畫與過往不同，製作過程比以往更緊湊、機動性更強。

蔡明亮分享，過去拍「行者」時，他通常會花許多時間熟悉拍攝地點，觀察城市景觀，休息後思考怎麼拍。由於這次拍攝時間短，他坦言有些緊張，「思考時間不多，不知道會拍成什麼樣子。」但看到最後的成品，他笑著說：「很好，我自己很喜歡。」

蔡明亮也說，「這次與學校的合作經驗非常順利。」他與團隊先是在十月下旬與學生來到伊赫拉瓦（Jihlava）場勘與拍攝，接著返回布拉格FAMU工作室後製，並讓學生參與剪接、聲音設計與調光等流程，當中除了捷克學生外，還包含FAMU的台灣留學生 參與。

對於「行者」想傳達的訊息，蔡明亮表示，希望李康生的走路，讓觀眾看到不同步伐，感受當代人的心理節奏非常快，「人們總是在追求某些東西。」

他說：「我想用李康生的慢走來表達我對『速度』的懷疑——對人的心理速度的懷疑，對整個世界運轉的懷疑。」

蔡明亮回憶，拍攝那幾日，李康生赤腳走在街道上，天氣其實非常寒冷，「每拍一個鏡頭，都準備了一盆熱水給他泡，讓他全身暖起來。」

赴捷克純樸小鎮取景 捕捉霧氣與秋日詩意

蔡明亮分享，雖然他因獲頒伊赫拉瓦影展的「世界電影貢獻獎」而造訪這裡，但他幾乎已忘記城市的樣貌，只記得曾有一場霧，「那我來拍霧好了。」

他笑說，這個想法也讓他不安，「因為霧不會聽我的話，說不定整個拍攝期間根本遇不到霧。」後來在拍攝期間，他只遇到一場霧，也成為影片中的重要鏡頭。

談起伊赫拉瓦，他形容它是個歐洲典型純樸、安靜的小鎮，公園很漂亮，尤其秋天滿地黃葉，附近還有一些古老的教堂。伊赫拉瓦很單調，沒有傳統市場，白天人不多，夜晚更冷清。「在這個好像在睡覺的城市裡，我就想：還有什麼細節可以找到？」

他坦言，拍攝前很焦慮，不知道該拍什麼。為了尋找靈感，他與學生一起在城市探勘，走訪倉庫、教堂，甚至移動到了郊區，「最後我還是決定把重心放在伊赫拉瓦這個小城。」

他觀察到街上櫥窗賣的是老式衣服，「我也找到一條龍，那條龍其實蠻醜的，但有一點趣味。我就想能拍的就拍。」

知名導演蔡明亮「行者」系列的最新作品「夜行」和捷克知名電影學院FAMU合作，讓台灣與捷克學生深度參與剪接、聲音設計與調光等流程，並在校內舉行試映會。(中央社)

聲音打破沈悶 巧遇命定之貓如魔幻時刻

蔡明亮表示，「夜行」中多次出現紅燈的聲音，而最完美的是片中很長的紅燈，提醒觀眾時間的流動。另外，教堂鐘聲也特別動聽，城市本身像一片沙漠，鐘聲、車聲、街道聲反而成為影片的節奏，使作品不會過於沉悶。

蔡明亮回憶拍攝過程中，有一幕貓出現了，幾乎像命定一般，「那是個魔幻的時刻。」雖然貓一度走出鏡頭，蔡明亮以為畫面沒了，但貓又自己回來。「最奇怪的是，我們現場有很多人，牠卻好像覺得那裡是自己的客廳一樣，自在地走過去。」

而在「夜行」中，還有幾幕是捷克觀眾在電影院 觀賞蔡明亮「行者」的畫面。蔡明亮坦言，面對觀眾觀看「行者」是現實甚至殘酷的經驗，「有人會睡著，有人會離開，你知道那不是一個容易的觀看。」

然而，這次拍攝觀眾看「行者」的過程，反而讓他重新獲得信心，「觀眾在看我的『行者』，而你們又在看這部新作品。這是一個我一直想實現的對話。」

他也分享，這次與學校的合作經驗非常順利，「從拍攝到後期都進行得很好。可能最難的是剪接，因為從來沒有人可以剪「行者」，每一次都要我在旁邊做決定。」

蔡明亮說：「我的電影不複雜，反而是剪掉的藝術——不要這個，不要那個。聲音、攝影與剪接都不要太複雜。」