快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

范姜彥豐遭全方位不倫 傳握粿粿、王子全裸相擁外遇鐵證　

記者陳穎／即時報導
王子(中)、粿粿(右)與范姜彥豐，陷入各說各話的感情糾紛。(摘自臉書)
台灣藝人范姜彥豐10月29日和粿粿爆離婚，3日晚間首度露面，現身「天后闆妹」的雙11直播間，引發網友熱烈關注。他坦言這段期間暴瘦11公斤，從76公斤掉到65公斤，狀態明顯消瘦。

根據「鏡週刊」報導，范姜彥豐本想低調協商，但粿粿和王子的行徑已經囂張到極點。根據友人透露，3月中旬粿粿從美國回來後就明顯心已不在，范姜彥豐只能找徵信社，很快就拿到外遇證據，其中包括文字訊息、照片、影片，還看到兩人裸體擁抱的親密照等。

范姜彥豐本來想直接提出離婚訴訟，但他不想剝奪粿粿作為一個母親的權利，於是選擇用協商的方式，讓婚姻可以和平落幕。但粿粿被抓到外遇卻絲毫沒有歉意，過程中更持續和王子放閃，甚至抓著范姜彥豐知名度較低、不敢爆料，而繼續裝沒事。

「天后闆妹」這場直播中不僅宣布邀請范姜擔任自家洗髮精品牌的年度代言人，更送上象徵「洗掉壞運」的大禮，請他喝「粿王飲料」。范姜當場開喝、露出微笑，網友看了又心疼又感動。

范姜彥豐在直播中感謝闆妹的支持，表示兩人早已認識一段時間，曾討論合作形式，這次特地現身「回應關心與祝福」。他也透露，其實在「毀滅式爆料」之前，圈內早有傳聞「粿粿才是出軌那一方」，但自己當時無法說出真相，只能默默承受壓力。

範姜彥豐(左)爆婚變後首度露面，現身「天后闆妹」直播。 (摘自天后闆妹臉書)
儘管婚變、偷吃風波重創身心，范姜仍努力擠出笑容，表示希望親友和粉絲不要太擔心，「會慢慢走出來」。闆妹也在直播中語重心長地說：「夫妻的事外人很難插手，但看到他情緒不穩又暴瘦，真的很心疼。」她強調邀他代言洗髮精的用意，是想讓他知道「自己還有被支持、還有朋友在」，鼓勵他「用洗髮精洗掉壞運氣，重新開始」。

網友紛紛湧入留言：「范姜真的帥氣又勇敢」、「闆妹超暖，這才是義氣」、「離開出軌的人會更好」、「辛苦了，好爸爸要加油！」

