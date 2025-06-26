生命重了 蘇慧倫仍從容地唱著

蘇慧倫《就說給我聽》演唱會台北場歌迷無不把握這個難得機會，從日本、美國、新加坡、馬來西亞等地遠道而來，赴這場與蘇慧倫的親密之約。（圖片提供／相信音樂）

對Z世代來說，「蘇慧倫」是個既熟悉又模糊的名字。有些人是在爸媽珍藏的CD裡看過她的身影，有些人是因為學校要考唱〈Lemon Tree〉而意外發現它的中文版本，也有些人是聽黃宣、徐佳瑩等歌手的翻唱而認識。

不過對經歷華語黃金90年代的XY世代來說，蘇慧倫是永遠的「玉女掌門人」。1990年，她以鄰家女孩的姿態出道，與成龍、周華健及李宗盛等樂壇巨星合作過多首經典曲目，〈Lemon Tree〉、〈鴨子〉、〈傻瓜〉更是永世經典的「變身三部曲」，陪伴許多人走過失戀與聯考，那塊貼在機車後頭的擋泥板她也沒缺席。只是，在2010年之後，她漸漸地淡出螢光幕。

▲〈Lemon Tree〉是蘇慧倫最膾炙人口的代表作之一，至今仍朗朗上口。

「其實我也不太記得是哪一年耶。」蘇慧倫平淡地說，對她而言那不是什麼下定決心的轉捩點，僅是順著生命階段流動，步入婚姻、生子，重心多放到了家庭上而已。「現在回頭看，那樣的停頓其實蠻好的」她頓了一下，眼神沒有閃爍，反而有種經年累月後的篤定。「因為表演上的情感輸出，其實很仰賴生活裡的養分。要好好生活，才有創作的能量。」

歌手——蘇慧倫。（圖片提供／相信音樂）

與時間有關的歌

再次重返歌壇是2020年，出道30週年的蘇慧倫帶著新專輯《面面》辦了首場大型演唱會「生命之花」，選在剛開幕不久的臺北流行音樂中心表演廳，成為首位站上這座五千人舞台的歌手。那晚，台下許多老歌迷聽得感動，沒想到還有機會見到自己的偶像走入聚光燈，唱著那些喜歡的歌。

蘇慧倫在《生命之花》演唱會中，與成龍、李宗盛、周華健、任賢齊、杜德偉隔空合唱，致敬黃金年代。（圖片提供／相信音樂）

當初開始製作《面面》時，許久沒進錄音室的蘇慧倫也曾猶豫過，怕一切變得生疏。但在錄音室裡用歌聲創作，依然為其所愛，聽著一首首demo，在她與A&R葛大為的合作下慢慢開花成歌，也才漸漸安心，熟悉的感覺仍留在身體裡，站上舞台、拾起麥克風，一切便很自然地回來了。

「我還跟葛大為說，其實蠻想唱情歌的，但我不知道有沒有人想聽一個已婚婦女又是媽媽的人唱情歌。」蘇慧倫一邊說一邊笑，笑聲裡帶著一點自嘲，也讓在場的人都忍不住吐槽：「怎麼可能！」

「我後來也知道是我想太多啦，但我還是得先說服自己。」蘇慧倫笑著點頭，每一張專輯，每一首歌都是一段故事，就像演戲，唱歌前得先整理好自己的情感，「我就是一個說故事的人，用這樣的角度去看待每首歌曲想說的事情，會有更多的包容，也能更輕鬆自在地去表演。」

蘇慧倫專注於錄音室中的每一刻，用聲音捕捉情感的重量。（圖片提供／臺北流行音樂中心）

隨著生命狀態不同，想唱的故事也悄然轉變，蘇慧倫感謝創作夥伴葛大為總是能精準捕捉她每一個階段的心境與細節，「可能他的心理年齡和我差不多吧。」她淘氣地補充。無論是2020年的《面面》還是2025年的《輕重》，我們都依然能聽見過去熟悉而自在的蘇慧倫，不避諱地直面煩惱：〈真面目〉唱著與歲月短兵相接的猶疑，〈抬頭紋〉笑著自己年華裡的有失有得，〈輕重〉則權衡著每一個選擇的重量。

每一道難題，在蘇慧倫的歌聲裡都節制而從容地面對著。

從容以對的練習

「到了我這個年齡階段，越來越能感受到生命的重量，假如是二十幾歲的我，是唱不出這樣的重量的。音樂有時候是一種陪伴，我想讓大家感受到，面對生命的起伏，其實是可以選擇從容以對的。」蘇慧倫說，面對一件課題，是要視為輕還是重，往往是在一念之間。要怎麼選？需要生命的累積才能體會。

談到「玉女」，那個從出道以來便牢牢黏在蘇慧倫身上的標籤，她沒有否認，卻也不強求把它甩掉，「當然無形之中一定會有包袱，我想應該也是因為在我身上看到了某些特質。那是我某一部分的樣子，雖然多少有點壓力，但也會想說聲謝謝，大家曾經把我當成一種標準。」

走過歲月與定義，蘇慧倫保有屬於自己的真實與自由。（圖片提供／相信音樂）

三十年光陰悄悄走過，從暱稱「塔西蘇」到尊稱「慧倫姐」，如何保養、如何與歲月對抗總成為媒體關切的焦點。但她不介意，因為年齡對她來說只是數字，「我現在甚至還會去想像說，如果自己再老一點會是什麼模樣？給自己的東西很重要，我一直覺得⋯⋯『相由心生』這句太土了我不要用。」蘇慧倫話裡總不時穿插點玩笑，「但真的就是這樣，心裡想什麼，你的外在就會是什麼模樣。」

當然，人生怎麼可能沒有焦慮。「那就要做有意義的事情，要看到自己的價值，把自己填滿。如果一直想著變老，哪裡皺紋多了，那你給出去的東西也就是這些。」蘇慧倫語氣裡不帶說教，反倒像是提醒。心靈的保養就跟身體一樣，得規律運動、注重飲食，是沒有捷徑，也沒有特效藥的。

從未退場的笑容依舊感染著

一路走來，蘇慧倫自認挺幸運的。早期在滾石獲得許多亮眼成績，成為母親後在家人的支持下找到家庭與工作的平衡，而重返歌壇也仍能與音樂市場接軌，創作出貼近當代的歌曲，卻也保有上一個年代的質地——那是只有現在的蘇慧倫才能唱得出的歌。

《輕重 Aftersun》專輯封面，映照蘇慧倫溫柔而堅定的當下。（圖片提供／相信音樂）

從清新系玉女到都會感十足的聲音詮釋，蘇慧倫的音樂軌跡一直都不只是「可愛」的代名詞。1999年的《懶人日記》從原本的清新走入略成熟的都會感，2001年的《戀戀真言》則是定調於民謠，隱藏自己的面容更專注於歌唱，再到後來跨入影壇，甚至2008年以電影《流浪神狗人》奪得羅馬亞洲電影節影后的寶座。

而近年的專輯《面面》與《輕重》，蘇慧倫攜手HUSH、艾怡良、鄒序等新生代創作者，在創作中一次次感受到不同面向的自己。其中〈就說給我聽〉還是她親自向告五人的雲安邀約，「雲安交給我demo的時候說：『慧倫姐，這對我來說是很重要的一首歌。』我就知道他的意思了。」那是一種託付，也是一種對共鳴的渴望。

雖然說得瀟灑，但一開始蘇慧倫也不確定自己能否完美詮釋，「說到底也沒有『完美』這種事，這首歌來到我手中，就形成了我和這首歌的一種共鳴而已。」蘇慧倫說，能和自己欣賞的後輩合作，是一件很幸福的事。

▲由告五人的雲安所打造的〈就說給我聽〉是這次專輯《輕重 Aftersun》最難詮釋的歌曲之一。

而蘇慧倫已展開《就說給我聽》的巡演，不同於《生命之花》的五千人舞台，這次的場地選在livehouse，想以一種更貼近且輕鬆的姿態與歌迷互動。即使〈鴨子〉、〈Lemon Tree〉、〈被動〉等都已經是唱過無數遍的經典歌曲，她仍帶著十足的期待。「因為我知道，還是會有歌迷，是第一次在現場聽見這些歌。」她說。那是一種不容輕忽的初次相遇，也是屬於每一個現場的唯一版本。「大部分的歌迷年齡層可能偏大一些，但我很希望他們可以丟下包袱，給出更多熱情與回憶。如果跳起來，更好。」蘇慧倫說著，淘氣感依舊。

蘇慧倫《就說給我聽》演唱會台北場歌迷無不把握這個難得機會，從日本、美國、新加坡、馬來西亞等地遠道而來，赴這場與蘇慧倫的親密之約。（圖片提供／相信音樂）

那麼，以後還會繼續唱、繼續演、繼續說故事嗎？蘇慧倫笑著表示，先把巡演好好唱完，休息一陣子後再去想關於未來的問題，但只要是有趣的作品，能勾起她表演的慾望，都願意去玩、去試。

舞台上，蘇慧倫以熟悉的旋律回應歌迷長久的等待。（圖片提供／相信音樂）

「再老一點的我，可能會滿臉皺紋，但希望自己能成為有著感染力笑容的老太太。」那時，生命的重量或許會更重，但她盼望，自己依然可以輕盈地承載，從容優雅地面對。蘇慧倫笑著說，這樣的心境是陪著兒子成長的生活帶來的禮物，讓她時時提醒自己，用孩子的視角去看世界有多大，不要害怕變動，也別停止探索。

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）