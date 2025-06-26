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華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

單打獨鬥扛巨債 歌手李唯楓後悔離開台灣

記者林士傑╱綜合報導
李唯楓感情生活如同先前事業坎坷。（圖／風暴國際、波蜜提供）
李唯楓感情生活如同先前事業坎坷。（圖／風暴國際、波蜜提供）

台灣歌手李唯楓相隔11年重返歌壇，婚姻卻觸礁宣布離婚，感情如同先前事業坎坷，曾單打獨鬥前往大陸闖蕩，卻遭受不平等待遇，最後背負5百萬台幣(約17.2萬美元)債務。離開台灣有後悔嗎？他說滿後悔的，反觀別人發光發熱，自己等於重頭開始，「我也學到這世上沒有任何事，比窮和沒尊嚴還可怕」。

當年由於合約糾紛，他選擇轉赴大陸發展，卻發現當地合約大同小異，有些甚至長達10年，期間並無保證收入，即便深獲周星馳青睞，誇他「我見過那麼多人，除了我自己之外，很少遇見長這麼好看又這麼好笑的人」。那年28歲，李唯楓想了想後不願再賭一次，決定放棄合約，「10年真的太長了」。

有了種種經驗，他回台後不再簽下長期合約，並在綜藝界闖出一番成績，只是錄影不斷消耗喉嚨，產生另類職業傷害，他說：「做效果時要拋出滿滿的能量，導致容易燒聲，所以我隨身帶蜂膠噴霧，也吃西洋參補聲。」他強調想讓聲音清透嘹亮，絕對不要碰酒，且要保持充足睡眠。

李唯楓自認非常幸運，尤其難忘吳宗憲的照顧，「憲哥在節目上Cue我唱一段，語重心長對我說『你真的要好好當歌手』，我以為是效果，後來發現是真心的」。他跟波蜜合作推出50周年主題曲「幸福蹺蹺板」，期許自己能夠穩定推出作品，再來就是舉辦生日演唱會，他笑說：「朋友說現在回憶殺比較流行，我怕開了沒人來，所以要繼續努力。」

周星馳

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