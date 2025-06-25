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夏于喬曝閨密趣事 曾幫戴愛玲找男友 是「印度攝影師」

記者林怡秀╱綜合報導
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夏于喬(左)在戴愛玲(中)和小賴(右)主持的「Dr.愛玲啊的愛情診療室」分享感情中的相處互動。（圖／八大提供）
夏于喬(左)在戴愛玲(中)和小賴(右)主持的「Dr.愛玲啊的愛情診療室」分享感情中的相處互動。（圖／八大提供）

由戴愛玲和賴晏駒（小賴）聯手主持的「Dr.愛玲啊的愛情診療室」，在「娛樂百分百」YouTube 頻道上架熱播。本周邀請到和戴愛玲認識超過10年的好友夏于喬，她聽到小賴要幫戴愛玲找男朋友，馬上吐槽：「你辦不到，因為這件事情，我們身邊所有人都努力過了。」逗得閨密戴愛玲哭笑不得。

戴愛玲隨即在鏡頭前大方提及，夏于喬的老公其實曾說過要幫她牽線介紹對象，夏于喬立刻想起，的確有這件事，她進一步透露對方是一位印度攝影師，笑喊等他來台灣時，要安排兩人認識，戴愛玲瞬間嬌羞直呼：「我要趕快上英文課了啦。」

夏于喬和老公感情融洽，她談起在交往之初，老公就主動把手機密碼換成她手機的密碼，用坦率透明的實際行動來增加兩人相處的安全感，也由於和老公互相信任，夏于喬透露彼此間並不需要報備行程，但若對方要送女生回家，就必須立刻告知，「我們從約會的時候就講過這件事，我不能接受我的男朋友單獨送女生回家。」如果必須得送的時候，就得聯絡通知，獲得同意才行。

夏于喬也自曝跟老公交往約三個月的時候，就知道可以跟對方走很久，「可能因為以前的經驗，然後你就會知道，大概哪一種戀情大概走了幾個月、半年就會結束。」但她當時和老公交往時的狀態很舒服，「就是可以完全做自己，然後也很想跟他單獨相處。」從事導演工作的老公，也會認真看夏于喬演的每一場戲，適時給予建議，幫助夏于喬的演技更上一層樓。

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