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王心凌巡演萌變「王兔兔」 郭靜唱新歌哽咽獻愛貓

記者林士傑╱綜合報導
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王心凌推出「Sugar High」系列巡演的全新周邊。（圖／天晴娛樂提供）
王心凌推出「Sugar High」系列巡演的全新周邊。（圖／天晴娛樂提供）

台灣歌手王心凌在大陸杭州舉辦第60場「Sugar High」系列巡演，歡慶刷新個人紀錄，宣布推出全新周邊商品。而郭靜日前在演唱會想起過世的愛貓，在台上數度哽咽，喊話「希望獻給所有在天堂自由奔跑的靈魂」，感動全場。

王心凌和長居濟州島的國際知名插畫家Yumma合作，延續了演唱會的夢幻氛圍，親自擔任模特兒透過社群分享新鮮貨，5隻「Sugar Monster 小怪獸」全穿上量身打造的新裝，從配色到神情都更具個性與故事感。至於率領Sugar Monster軍團的王心凌，則套上兔子裝變身「王兔兔」，她笑說「是不是有人說我蹦蹦跳跳，很像小兔子啊」，非常喜歡Q版畫風。

郭靜6個月前跟愛貓「偷筆」生離死別，至今依然滿滿不捨，前晚帶來獻給愛貓的新歌「最漫長的告別」，傳遞無限思念與深厚情感。另外安排「遺珠之憾」橋段，她陸續演唱「回憶的閣樓」、「愛情訊息」等歌曲，希望讓所有歌迷能夠心滿意足回家。

除了個人金曲之外，她翻唱了「Forever young」、「大眠」、「我很好騙」，展現不同面貌，安可時開放觀眾點歌。她在台上感性表示很喜歡像Legacy這樣的舞台，「因為和歌迷的距離真的很近，大家的小眼神、表情，我都能看得很清楚，看見你們專注的神情，心中的感動難以言語」。

郭靜以天亮之前作為演唱會主題，跟歌迷分享專屬自己的寧靜時光。（圖／寬宏藝術提供）
郭靜以天亮之前作為演唱會主題，跟歌迷分享專屬自己的寧靜時光。（圖／寬宏藝術提供）

王心凌

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