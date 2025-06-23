王心凌巡演萌變「王兔兔」 郭靜唱新歌哽咽獻愛貓

王心凌推出「Sugar High」系列巡演的全新周邊。（圖／天晴娛樂提供）

台灣歌手王心凌 在大陸杭州舉辦第60場「Sugar High」系列巡演，歡慶刷新個人紀錄，宣布推出全新周邊商品。而郭靜日前在演唱會想起過世的愛貓，在台上數度哽咽，喊話「希望獻給所有在天堂自由奔跑的靈魂」，感動全場。

王心凌和長居濟州島的國際知名插畫家Yumma合作，延續了演唱會的夢幻氛圍，親自擔任模特兒透過社群分享新鮮貨，5隻「Sugar Monster 小怪獸」全穿上量身打造的新裝，從配色到神情都更具個性與故事感。至於率領Sugar Monster軍團的王心凌，則套上兔子裝變身「王兔兔」，她笑說「是不是有人說我蹦蹦跳跳，很像小兔子啊」，非常喜歡Q版畫風。

郭靜6個月前跟愛貓「偷筆」生離死別，至今依然滿滿不捨，前晚帶來獻給愛貓的新歌「最漫長的告別」，傳遞無限思念與深厚情感。另外安排「遺珠之憾」橋段，她陸續演唱「回憶的閣樓」、「愛情訊息」等歌曲，希望讓所有歌迷能夠心滿意足回家。