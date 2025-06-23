我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

不怕川普出手整肅 哈佛大學人脈廣又有「鈔」能力

「你別再婚了」張宇曝愛妻十一郎突留遺言 深情感人

娛樂新聞組╱綜合報導
張宇（右）和十一郎結縭近30年，感情如一。（本報資料照片）
張宇（右）和十一郎結縭近30年，感情如一。（本報資料照片）

58歲的張宇與結縭近30年的愛妻、詞曲作家十一郎（本名蕭慧文），感情始終如初，日前十一郎生日，他透過社群發文獻上祝福，也罕見吐露愛妻年初確診、久病未癒的心路歷程。

張宇在貼文中透露，夫妻倆於今年2月再次確診，後續又接連感染流感，長達4個多月反覆咳嗽，病情雖未至於危急，但讓十一郎一度開始為未來預作準備，甚至交代起「遺言」，包括教他如何使用洗衣機、曬衣服、炒青菜、處理保險、銀行與合約等生活大小事，更語重心長地叮囑：「如果我先走，你要搬到山下住一個小一點的房子」、「不要自己煮飯，找些朋友一起吃飯」、「不要再結婚，除非你遇到像我一樣愛你的人。」

甚至有天十一郎對剛畢業返家的兒子小Mo大發脾氣，只因孩子不願陪他多打幾圈麻將，妻子是在擔心未來若她不在，孩子們可能忽略了父親的孤單與需求。「我才知道妳是真的在為我著想，未雨綢繆我在失去妳後一個人的日子。」他在生日這天對妻子深情喊話：「我要妳安安心心地過未來的每一天。如果真有那麼一天，我答應你，我會好好的。」

貼文最後張宇幽默表示未來將「不再幫妳開瓶蓋、不再提重物、不再當司機，還要妳學會看導航」，鼓勵老婆也要學著獨立自處。貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言：「太感人了，真實的愛從來不浮誇」、「願你們彼此都健健康康、平安到老」、「這篇貼文是一首沒有旋律的情歌。」

張宇與十一郎相識於12歲、17歲開始交往，1997年結婚，育有兩子，是演藝圈中公私皆宜的最佳拍檔，曾攜手創作「月亮惹的禍」、「囚鳥」、「荒廢」等經典歌曲。2018年張宇宣布無限期停工，與太太共度半退休的生活。

退休 保險 流感

上一則

路演被粉絲喊「媽咪」 阿嬌妙回：你太老了

下一則

越南狂粉暴衝上台 GD冷靜比手勢獲讚「王者氣場」

延伸閱讀

灣區掀麻將館風潮 結合酒吧成年輕人社交新熱點

灣區掀麻將館風潮 結合酒吧成年輕人社交新熱點
全國麻將聯盟搞烏龍 牌譜印錯色 玩家抱怨連連

全國麻將聯盟搞烏龍 牌譜印錯色 玩家抱怨連連
「全國麻將聯盟」今年印牌譜搞烏龍 玩家抱怨連連

「全國麻將聯盟」今年印牌譜搞烏龍 玩家抱怨連連
黃石公園7死8傷車禍 3罹難者來自南加

黃石公園7死8傷車禍 3罹難者來自南加

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況