「你別再婚了」張宇曝愛妻十一郎突留遺言 深情感人

張宇（右）和十一郎結縭近30年，感情如一。（本報資料照片）

58歲的張宇與結縭近30年的愛妻、詞曲作家十一郎（本名蕭慧文），感情始終如初，日前十一郎生日，他透過社群發文獻上祝福，也罕見吐露愛妻年初確診、久病未癒的心路歷程。

張宇在貼文中透露，夫妻倆於今年2月再次確診，後續又接連感染流感 ，長達4個多月反覆咳嗽，病情雖未至於危急，但讓十一郎一度開始為未來預作準備，甚至交代起「遺言」，包括教他如何使用洗衣機、曬衣服、炒青菜、處理保險 、銀行與合約等生活大小事，更語重心長地叮囑：「如果我先走，你要搬到山下住一個小一點的房子」、「不要自己煮飯，找些朋友一起吃飯」、「不要再結婚，除非你遇到像我一樣愛你的人。」

甚至有天十一郎對剛畢業返家的兒子小Mo大發脾氣，只因孩子不願陪他多打幾圈麻將，妻子是在擔心未來若她不在，孩子們可能忽略了父親的孤單與需求。「我才知道妳是真的在為我著想，未雨綢繆我在失去妳後一個人的日子。」他在生日這天對妻子深情喊話：「我要妳安安心心地過未來的每一天。如果真有那麼一天，我答應你，我會好好的。」

貼文最後張宇幽默表示未來將「不再幫妳開瓶蓋、不再提重物、不再當司機，還要妳學會看導航」，鼓勵老婆也要學著獨立自處。貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言：「太感人了，真實的愛從來不浮誇」、「願你們彼此都健健康康、平安到老」、「這篇貼文是一首沒有旋律的情歌。」

張宇與十一郎相識於12歲、17歲開始交往，1997年結婚，育有兩子，是演藝圈中公私皆宜的最佳拍檔，曾攜手創作「月亮惹的禍」、「囚鳥」、「荒廢」等經典歌曲。2018年張宇宣布無限期停工，與太太共度半退休 的生活。