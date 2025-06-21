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以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

觀影說劇╱跟古天樂水中對打 劉冠廷頭泡浴缸練習

記者陳穎╱綜合報導
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劉冠廷拍攝電影時，身在海外，心繫家中。（記者沈昱嘉／攝影）
劉冠廷拍攝電影時，身在海外，心繫家中。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣演員劉冠廷首次挑戰香港電影「私家偵探」，為戲遠赴大馬拍攝3周，攝期間正逢愛妻孫可芳（小豆）懷孕初期，身體狀況不穩定，讓他身在海外、心繫家中。有一天小豆突然跟他說身體不舒服去醫院，回憶起當時情景，他說：「我只能待在飯店等消息，最後等到她回電，竟然說動了一個手術，那一刻真的很心疼，很想立刻衝回家。」

劉冠廷在片中飾演妻子外遇的警察，與古天樂飾演的落魄偵探有多場針鋒相對的對手戲。他打趣形容古天樂氣場強大，「只要靠近他50公分內(約19.68吋)，就會覺得空氣都變了。雖然他外表看起來很酷，但只要進入他的範圍內，他其實很溫柔，會主動和你聊天、照顧你，只是破冰需要一點時間」。

雖然是難得的海外拍攝經驗，劉冠廷坦言內心相當煎熬，一方面擔心妻子的身體狀況，另一方面要專注在角色。他透露，有場與古天樂的水中打鬥戲，原本的劇本沒有，因此未特別加強水性訓練，「我記得還曾在飯店的浴缸裡練習把頭泡進水裡，試著睜眼看看。正式拍攝時也沒多想，導演一喊開始，我就直接下去了」。

他說，拍攝期間的情緒壓力相當大，所幸身處異地，反而讓他得以抽離日常、沉澱情緒。「走在馬來西亞的街頭，沒有人認識我，我就一個人坐在美食街，靜靜地觀察人群，感受不同的節奏」。

談到紓壓方式，劉冠廷笑說自己靠吃來療癒情緒，尤其對榴槤情有獨鍾，自稱是「榴槤控」：「他們什麼都可以加榴槤，有榴槤泡芙、榴槤冰淇淋、榴槤冰棒，還聽說有榴槤拉麵、榴槤配白飯，真的很想每一種都試試看。」他最後還帶了榴槤模型回台灣送給小豆當禮物，讓老婆哭笑不得。

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