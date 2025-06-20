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金馬女星拚演員夢 從遺體到金童玉女都能演

記者陳慧貞／綜合報導
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王渝萱在「喝酒吧！笨蛋」中為圓星夢扮遺體。(圖／逆光電影提供)
王渝萱在「喝酒吧！笨蛋」中為圓星夢扮遺體。(圖／逆光電影提供)

台灣女星王渝萱演出愛情輕喜劇「喝酒吧！笨蛋」，劇中她為演員夢拚盡全力，不論是一秒出場的遺體、紅衣女鬼還是金童玉女，她都勇於嘗試，甚至為了一次試鏡，從南部北上花10小時一日來回，反映真實人生為追求夢想，努力不懈的樣態。

曾以電影「該死的阿修羅」拿下金馬女配角獎，王渝萱在「喝酒吧！笨蛋」中，從臨演、背景演員默默熬出頭，戲裡與飾演大明星的傅孟柏同台，還在對方的賞識下獲得其他工作機會，卻被拍到私下出遊，引發宋偉恩吃醋不已。原本想以特調酒慶祝她獲得「香菜鬼」角色，並藉此告白的宋偉恩，卻始終不敢踏出這一步，戀情陷入膠著。

她坦言身邊也有很多努力爭取機會、優秀的演員，劇中的情節，也是朋友正在經歷的人生，「他們分享追夢歷程，我彷彿也在他們身上看見君君（角色），也明白自己其實非常幸運，想繼續跟君君一樣，為每個角色努力。」

宋偉恩感性分享，自己在追夢的路上很像君君，「曾經歷無數的挫折、冷暖、被羞辱，且要承受現實的生活考量，這些壓力都有，我的人生裡，我媽應該算大牛的這種角色，默默支持、陪伴、鼓勵，有需要的時候，她一定都會在身邊，有一點點成績的時候，最開心、最為我感到驕傲的也是她。」

「喝酒吧！笨蛋」中王渝萱與宋偉恩的曖昧關係備受關注，問及王渝萱若現實生活中的曖昧對象，跟宋偉恩的角色一樣「大笨牛」，暗示都聽不懂，會怎麼做？王渝萱笑說：「暗示聽不懂沒關係，我可以直接告白。但平常什麼都聽不懂，我真的沒辦法。現實遇到大牛，感覺我會很生氣，哈。」

王渝萱當街頭藝人做角色功課。(圖／逆光電影提供)
王渝萱當街頭藝人做角色功課。(圖／逆光電影提供)

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