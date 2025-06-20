我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

和家馨高帥大兒子 當爸助理體驗演藝圈辛苦

記者葉君遠／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
和家馨(右)的帥兒今年18歲，高帥有型談吐不俗。(記者葉君遠／攝影)
和家馨(右)的帥兒今年18歲，高帥有型談吐不俗。(記者葉君遠／攝影)

演員和家馨當年為了家庭淡出演藝事業13年，全心付出教養兩個小孩，如今大兒子柏廷18歲，長成188公分、70公斤高帥花美男，談吐、儀態都令人驚豔。在演藝世家環境中長大，他深知父母辛苦，老爸何豪傑一次將他丟到南部當助理，更讓他對演藝工作有全新認知。

和家馨和何豪傑當年因拍戲相識，婚後育有兩個兒子，小的才念國二，竟也長到183公分，相較於爸媽正常身高，如何異軍突起？和家馨說，「他游泳、球類各種運動都擅長，而且睡得多，吃的量也非常可怕。」

何豪傑長年演八點檔，有戲時忙到半夜才回家、等戲時24小時都在家，一家人在餐桌上會聊白天甘苦，柏廷從父母口中慢慢熟悉演藝圈，「我看過爸的戲，演得很好，我今年要升大二，媽媽希望我去上表演課，偶爾我也接一些模特兒工作，未來有興趣進演藝圈。」

何豪傑之前赴台南白河拍「牛車來去」，要柏廷跟著當助手，開車南下半夜到旅館，清晨6時去現場，柏廷說，「環境很差，很熱很悶，沒有電扇，一、兩個梳化，十幾個演員在等，拍下來全身都汗，幾乎沒什麼休息時間，我終於明白，螢光幕前幕後都很辛苦。」

何柏廷的外在「硬體」超乎水準，夫妻正為他輸入各種「軟體」，和家馨說：「他是張白紙，我不反對他出道，但這行業也不光只有外在條件，應對進退也很重要，沒準備好就推他進沙場，會很可惜。」

和家馨這兩年復出開始上通告，拎著兒子在身邊學經驗，但將來他出道，她不會想當背後操盤的經紀人，「我只能一旁協助，畢竟我們認識的管道不多，專業的事還得專業的人來。」

柏廷是否感激當年媽媽放棄一切走入家庭陪他長大？他真誠說：「很感激，如果她沒有因為我們而放棄工作，我可能現在不會長這樣，走的路會差很多。她對我們來說不是負擔，是滿滿的愛。」

上一則

金馬女星拚演員夢 從遺體到金童玉女都能演

下一則

周杰倫為劉畊宏出氣？「周遊記」刪光南寧美食

延伸閱讀

疑快爆出醜聞 日偶像級主持人宣布「無限期停工」

疑快爆出醜聞 日偶像級主持人宣布「無限期停工」
疑與AV女優性交易 男偶像惹眾怒…THE BOYZ全團道歉

疑與AV女優性交易 男偶像惹眾怒…THE BOYZ全團道歉
南韓偶像與日AV明日花綺羅爆性交易 粉絲心碎痛罵

南韓偶像與日AV明日花綺羅爆性交易 粉絲心碎痛罵
THE BOYZ周鶴年與AV女優性交易 慘遭解約退團

THE BOYZ周鶴年與AV女優性交易 慘遭解約退團

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
竇驍。(取材自微博)

「長安的荔枝」違限籍令？5位主演竟有4個國籍

2025-06-13 20:17
周思潔出席床墊活動。（圖／HEKA提供）

昔日玉女歌手近況曝光 64歲美成這樣 床照流出認想戀愛

2025-06-14 02:40
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
蔡琴歌聲動人。圖／宜辰整合行銷提供

蔡琴67歲開唱秀電臀舞 憶最愛的男人「泣不成聲」

2025-06-13 11:14

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍