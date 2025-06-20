和家馨高帥大兒子 當爸助理體驗演藝圈辛苦

和家馨(右)的帥兒今年18歲，高帥有型談吐不俗。(記者葉君遠／攝影)

演員和家馨當年為了家庭淡出演藝事業13年，全心付出教養兩個小孩，如今大兒子柏廷18歲，長成188公分、70公斤高帥花美男，談吐、儀態都令人驚豔。在演藝世家環境中長大，他深知父母辛苦，老爸何豪傑一次將他丟到南部當助理，更讓他對演藝工作有全新認知。

和家馨和何豪傑當年因拍戲相識，婚後育有兩個兒子，小的才念國二，竟也長到183公分，相較於爸媽正常身高，如何異軍突起？和家馨說，「他游泳、球類各種運動都擅長，而且睡得多，吃的量也非常可怕。」

何豪傑長年演八點檔，有戲時忙到半夜才回家、等戲時24小時都在家，一家人在餐桌上會聊白天甘苦，柏廷從父母口中慢慢熟悉演藝圈，「我看過爸的戲，演得很好，我今年要升大二，媽媽希望我去上表演課，偶爾我也接一些模特兒工作，未來有興趣進演藝圈。」

何豪傑之前赴台南白河拍「牛車來去」，要柏廷跟著當助手，開車南下半夜到旅館，清晨6時去現場，柏廷說，「環境很差，很熱很悶，沒有電扇，一、兩個梳化，十幾個演員在等，拍下來全身都汗，幾乎沒什麼休息時間，我終於明白，螢光幕前幕後都很辛苦。」

何柏廷的外在「硬體」超乎水準，夫妻正為他輸入各種「軟體」，和家馨說：「他是張白紙，我不反對他出道，但這行業也不光只有外在條件，應對進退也很重要，沒準備好就推他進沙場，會很可惜。」

和家馨這兩年復出開始上通告，拎著兒子在身邊學經驗，但將來他出道，她不會想當背後操盤的經紀人，「我只能一旁協助，畢竟我們認識的管道不多，專業的事還得專業的人來。」

柏廷是否感激當年媽媽放棄一切走入家庭陪他長大？他真誠說：「很感激，如果她沒有因為我們而放棄工作，我可能現在不會長這樣，走的路會差很多。她對我們來說不是負擔，是滿滿的愛。」