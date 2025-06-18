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林志玲3歲兒罕現身 AKIRA曬「父子照」感性告白家人

記者廖福生╱綜合報導
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AKIRA曬出與兒子的照片。（取材自Instagram）
AKIRA曬出與兒子的照片。（取材自Instagram）

「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，兩人育有一個兒子，林志玲也經常在個人社群平台上分享家庭生活。AKIRA在日前國際父親節罕見公開父子同框照，羨煞眾人。

AKIRA在發文中表示，能夠成為現在的自己，都是因為有家人的支持，因此在國際父親節這天，讓他想要向家人及愛人表達自己的感激。同時AKIRA也祝福全天下的父親：「致所有的父親們，為了未來，為了我們家人的笑容，讓我們繼續前進。」

不過，令人眼睛為之一亮的是，AKIRA身穿白色T恤搭配牛仔褲，罕見父子同框，雖然3歲兒子的正臉被表情符號遮住，但只見兒子穿著橘褐色條紋短袖，坐在軍綠色的玩具吉普車中，AKIRA用雙手抓著兒子小手比出「YA」的手勢，幸福氛圍不言而喻。

貼文曝光後，掀起網友熱烈討論，紛紛留言，不到24小時就吸引4萬多人按讚，並紛紛留言回應，「兒子看起來好可愛」、「帥氣的爸爸真好」、「小寶貝現在也是小帥哥了」、「他已經長這麼大了啊」、「看到AKIRA開心的笑容給我帶來幸福」。

林志玲 日本

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