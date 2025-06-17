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蕭煌奇喜事頻傳「這一年受眷顧」 快50歲想挑戰生小孩

記者許晉榮／綜合報導
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蕭煌奇今年以專輯「沒事的」入圍金曲獎最佳華語男歌手。(記者沈昱嘉／攝影)
蕭煌奇今年以專輯「沒事的」入圍金曲獎最佳華語男歌手。(記者沈昱嘉／攝影)

「這一年確實頗受眷顧」，談起近來喜事頻傳，蕭煌奇的語氣輕快卻滿懷感恩。他笑說，也許是經紀人莉莉幫他拜了虎爺，還放了福袋在他的包包裡，「就連業績目標也一起許了願，我們說今年要衝破一個數字，他說要『破千』，到底破幾千我也沒細問，但既然許了願，只能拚命做」。

這樣的拚命不是口號。從代言、演出到業配，只要一切合理，蕭煌奇全都來者不拒，「我已快50歲了，還要這樣東奔西跑，但我不喊累，做音樂本來就是快樂的事」。

今年他以專輯「沒事的」入圍金曲獎最佳華語男歌手，手握三座台語歌王獎座的他，雖從未到手「華語歌王」，但他對於得不得獎，其實沒那麼在意。

「能夠被看見，我已經很開心。得獎與否，就放在心裡吧」。不過若真能走上台領獎，蕭煌奇想高舉獎盃對天上的父親說：「這次，我終於拿到了。」

甫獲得「世壯運」柔道金牌，未來最想挑戰的事，蕭煌奇沉默了一會，語氣堅定：「可能就是生小孩吧。」年近50，他其實從年輕時就想過，有一天想擁有自己的孩子，「等我走了，總得有人幫我處理我留下來的東西吧？不論是版稅、還是音樂作品等，總得有人接著。」他也曾經考慮國外的合法機構，「只是如果可以，我還是希望自己來。」

才剛道出傳宗接代的想法，蕭煌奇又閃過一個念想：「你知道我還有一個夢想嗎？就是有一天，可以看得見這個世界。」他也提到特斯拉執行長馬斯克正在研發能讓視障者重見光明的技術，如果真能實現，他願意用盡全力換回視力，「假設能用幾千萬換到，我會換。因為人生的下半場，如果還能看得見就太好了，我會有更多體驗，更多精采的事可以做」。

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