「一代女皇」76歲潘迎紫參加齋戒 瘦到褲頭往下掉
聽新聞
test
0:00 /0:00
76歲女星潘迎紫過去演過如「神鵰俠侶」、「一代女皇」等經典作，深受大批影迷喜愛，近年來她淡出螢光幕前、定居香港，5月底返台會好友外，還宣布參加千手千眼觀音菩薩八關齋戒閉關儀式，如今圓滿參與18天的閉關行程後，她的現況也曝光，形容齋戒結果瘦了一圈，直呼：「褲頭都往下掉了」。
一路來的心路歷程，潘迎紫提到歷經禁食、禁水、禁語，肉體上雖受到些許煎熬，但心靈上充滿歡喜與感動，參加齋戒第1天還有美味的素早、午餐可以吃，因為她是第一次參加紐涅閉關，嘉春仁波切一再提醒她要吃飽，因第2天就會禁食禁水禁語，且過午不食，晚上10點開始禁水，她說：「我守足戒律。」
潘迎紫保養得宜，飲食控制非難事，但對於「禁水」實在是大考驗，她說，第2天傍晚就開始覺得很渴，「我是個不能沒有水，平時每天都要喝很多水的人」，齋戒過程中，每隔一天禁水禁食禁語，她坦言：「不吃不說，對我來講一點問題也沒有，只是每天晚上下課回酒店途中，會經過一家海鮮餐廳，他門口有大大的玻璃缸養著魚兒，我好想端起整缸水喝下去喔。」
歷經18天圓滿閉關行程，潘迎紫也開心寫下：「感恩嘉春仁波切和中心的法友們對我的照顧和關愛，每次回到台灣，總讓我感覺到回到了娘家，心裡感到好溫暖喔。」還有意外收穫是瘦了不少，連「褲頭都往下掉了」，她笑稱：「誰想減肥，請來參加紐湼閉關，哈。」她也約定好明年還要再參加。
上一則
被韓星金泰希點名「驚人美貌」陳美鳳認了有心動對象
下一則
FB留言