「一代女皇」76歲潘迎紫參加齋戒 瘦到褲頭往下掉

潘迎紫分享參加齋戒18天，心靈上得到歡喜與感動。（取材自臉書）

76歲女星潘迎紫過去演過如「神鵰俠侶」、「一代女皇」等經典作，深受大批影迷喜愛，近年來她淡出螢光幕前、定居香港 ，5月底返台會好友外，還宣布參加千手千眼觀音菩薩八關齋戒閉關儀式，如今圓滿參與18天的閉關行程後，她的現況也曝光，形容齋戒結果瘦了一圈，直呼：「褲頭都往下掉了」。

一路來的心路歷程，潘迎紫提到歷經禁食、禁水、禁語，肉體上雖受到些許煎熬，但心靈上充滿歡喜與感動，參加齋戒第1天還有美味的素早、午餐可以吃，因為她是第一次參加紐涅閉關，嘉春仁波切一再提醒她要吃飽，因第2天就會禁食禁水禁語，且過午不食，晚上10點開始禁水，她說：「我守足戒律。」

潘迎紫保養得宜，飲食控制非難事，但對於「禁水」實在是大考驗，她說，第2天傍晚就開始覺得很渴，「我是個不能沒有水，平時每天都要喝很多水的人」，齋戒過程中，每隔一天禁水禁食禁語，她坦言：「不吃不說，對我來講一點問題也沒有，只是每天晚上下課回酒店途中，會經過一家海鮮餐廳，他門口有大大的玻璃缸養著魚兒，我好想端起整缸水喝下去喔。」