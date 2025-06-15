險些跌倒…孫燕姿首登北京鳥巢 揪5萬人大合唱

孫燕姿在鳥巢開唱，氣勢超強。（圖／Make Music提供）

華語樂壇天后孫燕姿「就在日落之後」巡迴演唱會北京站13日登上鳥巢，吸引超過5萬名歌迷到場，成為該巡演單場人數最多的一站。這也是她出道25年來首度站上鳥巢，同時是鳥巢史上第四位舉辦個唱的華語女歌手。不過她演唱時一度因為沒站穩險些跌倒，讓歌迷為她捏一把冷汗。

孫燕姿開場穿著白色長裙在煙火中登場，搭配大螢幕倒數日落時間，現場氣氛瞬間拉滿。一開嗓唱出「我要的幸福」，觀眾聲浪爆棚。演唱會設計分為「極美、未知、夢境、生活、人物」五個篇章，舞台視覺與燈光設計由孫燕姿親自參與規畫。

唱到「沿海地 帶」一曲時，孫燕姿邀請現場5萬人大合唱，全場聲音之震撼，讓她驚呼了一下，隨後腳步沒站穩險些跌倒，但隨即調整，展現穩定現場的實力。而這場充滿回憶殺的演唱會，也吸引不少藝人到場，陳妍希 穿著牛仔吊帶裙，狀態相當好。

事後陳妍希在社群平台表示自己「哭了半場」，因為孫燕姿是她最愛的華語女歌手，「我等這個演唱會真的等太久了。十多年前本來就有機會看的，結果因為工作錯過了，沒想到一晃是那麼多年以後。從你一上台我就很想哭了，畢竟你承載了我那麼多年的青春，還好有快歌，也就哭了半場而已」。