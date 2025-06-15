陳奕低調訂婚宴 招認要當爸爸了

陳奕（右）和紀曦晨中式馬褂和旗袍喜氣洋洋出場。（圖／陳奕提供）

38歲台灣男星陳奕日前捧3.14克拉大鑽戒求婚成功，小10歲的未婚妻、五分埔千金紀曦晨因試婚紗時身形圓潤，被疑雙喜臨門他並未否認，小兩口日前開始發送喜餅，14日中午雙方低調舉行訂婚宴，陳奕也終於認了要當爸。

陳奕與紀曦晨在文華東方酒店文定，席開六桌，只邀請雙方親友出席，他倆目前尚未登記，婚禮預計明年舉行。文定禮服陳奕和紀曦晨特別選了一套西式禮服、一套中式馬褂和旗袍出場。訂婚儀式遵循古禮，其中進行「壓茶甌」橋段，準新娘收回茶杯後，陳奕男方親友回贈紅包並說吉祥話，這時陳奕深情對著紀曦晨說：「我會努力讓妳一直幸福，一直開心，所有事都不用擔心，我愛你！」

這對新人是日期控，陳奕與紀曦晨去年便以結婚為前提交往，在「男公館」開拍前，兩人就訂下今年6月14日為文定之日。為何選擇這一天？陳奕說：「我和曦晨是2024年3月14日在一起，每月的14號都會一起吃飯紀念。而6月又是一年的一半，所以我們就在今年初選定了6月14日訂婚。」

陳奕在5月27日紀曦晨生日這一天求婚，她原本以為是單純的結婚派對，當陳奕拿出他親自設計的3.14克拉鑽戒時，讓紀曦晨感動落淚。