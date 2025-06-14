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蔡琴大秀「電臀舞」3聲道開唱 憶父一度淚崩

記者梅衍儂╱綜合報導
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蔡琴歌聲韻味十足，讓許多人沉浸其中。（記者梅衍儂／攝影）
蔡琴歌聲韻味十足，讓許多人沉浸其中。（記者梅衍儂／攝影）

蔡琴一連3天在台北國際會議中心開唱，祭出多重回憶殺，還搭配輕快的歌聲跟著舞動，扭腰擺臀秀了一段「電臀舞」；提及已逝父親，蔡琴一度淚崩，她表示：「只要談到爸爸媽媽，我就忍不住，這段特別私密，請大家見諒。」

蔡琴國、台、英語3聲道齊發，笑中帶淚，一首英文老歌「Five Hundred Miles」勾起回憶，她透露因為與爸爸同一天生，從小特別得父親疼愛，擔任船長的他每次回來總不忘帶禮物給自己，「有一年生日，爸爸送給我一個當時很拉風的手提收音機當禮物，我聽著它學歌也學英文」，她唱到激動之處一度泣不成聲。

不僅如此，蔡琴看到滿場的歌迷給予熱情掌聲，她情緒一上來淚留滿面，她表示：「我都不敢看誰坐在哪個位置，好多老朋友都在現場，還有每一位的歌迷，所以我的票都賣光了。你們都是我的好朋友，是不是？」

67歲的她寶刀未老，她說：「我覺得好感動，以我的年紀一出場還能滿堂采。」也害羞說：「我太緊張了，剛剛有幾個音沒唱好，但等等會漸入佳境。」蔡琴這次為了演唱會秀出密練多時的舞蹈，在演唱耳熟能詳的「讀你」時，她領全場帶動唱，她笑說：「這是林懷民老師教我的，派上用場了。」

鮮少在演唱會上請嘉賓的蔡琴，此次特別邀請到好友鮑比達助陣獻琴藝，這也是兩人繼「淡水小鎮音樂劇」後相隔20年再度攜手合體演出，2人還聯手帶來「機遇」、「偶然」及2首英文金曲「Send in the clown」、「As time goes by」。

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