蔡琴大秀「電臀舞」3聲道開唱 憶父一度淚崩

蔡琴歌聲韻味十足,讓許多人沉浸其中。(記者梅衍儂/攝影)

蔡琴一連3天在台北國際會議中心開唱,祭出多重回憶殺,還搭配輕快的歌聲跟著舞動,扭腰擺臀秀了一段「電臀舞」;提及已逝父親,蔡琴一度淚崩,她表示:「只要談到爸爸媽媽,我就忍不住,這段特別私密,請大家見諒。」

蔡琴國、台、英語3聲道齊發,笑中帶淚,一首英文老歌「Five Hundred Miles」勾起回憶,她透露因為與爸爸同一天生,從小特別得父親疼愛,擔任船長的他每次回來總不忘帶禮物給自己,「有一年生日,爸爸送給我一個當時很拉風的手提收音機當禮物,我聽著它學歌也學英文」,她唱到激動之處一度泣不成聲。

不僅如此,蔡琴看到滿場的歌迷給予熱情掌聲,她情緒一上來淚留滿面,她表示:「我都不敢看誰坐在哪個位置,好多老朋友都在現場,還有每一位的歌迷,所以我的票都賣光了。你們都是我的好朋友,是不是?」

67歲的她寶刀未老,她說:「我覺得好感動,以我的年紀一出場還能滿堂采。」也害羞說:「我太緊張了,剛剛有幾個音沒唱好,但等等會漸入佳境。」蔡琴這次為了演唱會秀出密練多時的舞蹈,在演唱耳熟能詳的「讀你」時,她領全場帶動唱,她笑說:「這是林懷民老師教我的,派上用場了。」

鮮少在演唱會上請嘉賓的蔡琴,此次特別邀請到好友鮑比達助陣獻琴藝,這也是兩人繼「淡水小鎮音樂劇」後相隔20年再度攜手合體演出,2人還聯手帶來「機遇」、「偶然」及2首英文金曲「Send in the clown」、「As time goes by」。