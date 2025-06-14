張清芳唱「續集」笑怪當年的歌老闆都給江蕙

張清芳終於唱到好友陳小霞的作品。（圖／環球音樂提供）

歌壇東方不敗張清芳 去年在小巨蛋開唱，同時推出新歌「續集」，她感謝資深音樂人陳小霞為她量身打造，但也驚覺陳小霞過去發表3千多首歌，居然沒有一首是給她的，開玩笑說，「這要怪我當時的老闆了，都給江蕙唱，不給我唱」。

雖說只是玩笑話，不過張清芳對於錯過了這麼多年的合作，感到有些可惜，這回雙方不容留下遺憾，終於能唱到好友的歌，她非常感動。

「續集」由陳小霞與姚若龍攜手完成，兩人作曲及作詞的品質不在話下，搭配張清芳的動人聲線，並由金牌製作人陳建騏製作。張清芳首度與陳建騏合作，兩人一見如故，原本DEMO的吉他詩意完整保留，更加上了雋永的弦樂編曲，讓整首歌有分量之外，更添輕巧尾韻。

除了新歌，張清芳近期受邀擔任埔里綜合長照 大樓的公益大使，希望「為埔里偏鄉長輩再蓋一個家」，她認為長期照護的量能刻不容緩，期許社會大眾一起正視、關懷銀髮族長照，並著手及早規畫。

張清芳表示：「有一天我們都會老，但要老得有尊嚴。我們想為長輩在他們熟悉的土地蓋一個有溫度、有人陪伴的家，讓他們安然的老去。讓我們一起來努力，這也是我年度的最大工作之一，為埔里基督教醫院再蓋一個家。」