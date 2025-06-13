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龍君兒遺失皮夾 懊悔找不回珍藏一甲子的母親年輕照片

記者葉君遠／綜合報導
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龍君兒淡出娛樂圈多年。(取材自臉書)
龍君兒淡出娛樂圈多年。(取材自臉書)

龍君兒是台灣70年代的武打女神，代表作有「龍虎豹」、「刀魂」，這日因為遺失皮夾難過不已，因為裡面有一張她保存了一甲子的照片，甚至為此去派失所報失，深夜，她再次翻箱倒櫃，女兒問她：「你在找什麼？」她說：「找一張忘記帶走的臉。」

龍君兒說，她遺失了皮夾，也遺失了一個宇宙的中心點，那個舊皮包，裡面沒太多現金，信用卡、敬老卡、駕照，她都可以補辦，甚至紫晶小吊墜，也能找到相似的。但裡面有一樣東西，一張近一甲子的黑白照片，是她母親40歲那年留下的影像，無法重製。

「母親40歲那年，在澎湖馬公，一間街角照相館裡拍下的她——脂粉未施，眼神穿透了底片的銀鹽。照片邊緣有尺紋裁切，左下角壓著『義有Studio』鋼印。那不是裝飾，是時代的印痕，一枚無聲的歷史戳章」。

「我以為我一生都能妥善保存它，就像我保存那些手稿、空間設計圖紙，雕塑模具、女兒畫作與氧化銀片……但它走失了。不是遺忘，是命運的背面撕下一角」。

她跑去派出所報失，警員問：「確定不是手機嗎？」她搖頭：這不是可以iCloud找回的遺物。這是經過暗房、顯影、定影、風乾後才成為永恆的一張臉。

她心中懊悔，「曾經，我可以在十分鐘內從幾十箱中找到一張1989年洞庭湖Slide底片。如今，我卻不確定自己早上是否帶了鑰匙。我開始懷疑，是否我已不再有能力保管一個家族的記憶？而那張照片，不是紀錄，而是密碼」。

過去她把照片夾在「設計手稿資料編號22B」裡，陪她搬了十五次家，從金瓜石、花蓮，再到193縣道的小屋。她可以捨去藏書、收藏品、家具，但從未丟棄過那張照片。因為那不是一張臉，是一段血脈，是她身為人女的信仰原點。

女兒問她在找什麼，聽她說是一張忘記帶走的臉，女兒笑了，「你那麼多作品、那麼多記憶，怎麼還會難過？」她將泛黃的手稿闔上，輕聲說：「因為這張臉，是你們叫我『媽媽』的前傳。」

龍君兒嘆，「我不知道它會不會回來。也許它已在城市某個巷口，被某個與我無緣的人撿起。他可能會抬頭看著月色，對著那張陌生而堅定的女性臉龐低語：「你的女兒，一直在找你。你的女兒，一直在找你。」

龍君兒母親年輕時的模樣，照片被她珍藏數十年。(取材自臉書)
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