劉品言「雙喜臨門」謝盈萱認了：我稍微知道
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由曾寶儀主持的「我們回家吧3」強勢回歸，11日舉行首映會，首集嘉賓謝盈萱和「禮物部長」瑪菲斯一同出席，劉品言先前公開結婚懷孕的喜訊，震驚演藝圈，在「忘了我記得」演她閨蜜的謝盈萱坦言自己也知情，媒體想追問更進一步細節，曾寶儀立刻出面提醒「今天是『回家』記者會喔」，就怕謝盈萱難以招架。
謝盈萱性格偏社恐，曾寶儀說2020年就邀謝盈萱上節目，但謝盈萱一直覺得自己還沒準備好：「我會怕自己不夠好好笑、沒有綜藝效果，會有心理壓力，後來覺得有她（曾寶儀）會帶著我，她第三季來找，我覺得時候到了，所以就OK。」至於價碼，曾寶儀說謝盈萱沒上過綜藝節目，「所以沒有價碼，就是友情價」。
謝盈萱老家在彰化，她回老家習慣全身包緊緊，也提醒家人不要對外洩露她身分，「後來我們家樓下的管理員知道我是誰，但他都沒告訴其他人，我本來想包個小紅包謝謝他，結果我媽說他已經退休了，那瞬間覺得有點遺憾」。劉品言無預警宣布婚訊，她和謝盈萱兩人因戲成為好友，謝盈萱說「我稍微知道」，其他細節則未再多說，問她也有可能閃婚嗎？她回「人生什麼事情都有可能」，但強調現在沒約會對象，還是單身。
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