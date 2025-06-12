劉品言「雙喜臨門」謝盈萱認了：我稍微知道

謝盈萱（右）力挺好友曾寶儀成為「我們回家吧3」首集嘉賓。（圖／三立提供）

由曾寶儀主持的「我們回家吧3」強勢回歸，11日舉行首映會，首集嘉賓謝盈萱和「禮物部長」瑪菲斯一同出席，劉品言先前公開結婚懷孕的喜訊，震驚演藝圈，在「忘了我記得」演她閨蜜的謝盈萱坦言自己也知情，媒體想追問更進一步細節，曾寶儀立刻出面提醒「今天是『回家』記者會喔」，就怕謝盈萱難以招架。

謝盈萱性格偏社恐，曾寶儀說2020年就邀謝盈萱上節目，但謝盈萱一直覺得自己還沒準備好：「我會怕自己不夠好好笑、沒有綜藝效果，會有心理壓力，後來覺得有她（曾寶儀）會帶著我，她第三季來找，我覺得時候到了，所以就OK。」至於價碼，曾寶儀說謝盈萱沒上過綜藝節目，「所以沒有價碼，就是友情價」。