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五月天合體F4 日期曝光 強強攜手「回到那一天」

記者趙大智、林士傑／即時報導
言承旭（右）2012年受邀擔任五月天高雄演唱會嘉賓，唱台語歌「好不好」微走音。（相信音樂提供）
言承旭（右）2012年受邀擔任五月天高雄演唱會嘉賓，唱台語歌「好不好」微走音。（相信音樂提供）

台灣天團五月天2年前成功推動Energy復團翻生，「16蹲」紅遍亞洲商機滿滿，日前傳出所屬相信音樂將比照相同模式，讓F4再次合體，在明年舉辦25周年演唱會。如今最新消息爆出，如無意外，五月天「回到那一天」5525+1世界巡演7月12日大巨蛋最終場，神秘嘉賓將邀請F4，粉絲想看4人合體，也許不必痴等明年。

2年前五月天也是在高雄世運主場館最後一天，邀請Energy合體，當時保密到家，Toro、坤達、書偉、牛奶、阿弟一合體簡直嗨翻，五月天還裝吃醋開玩笑：「我們剛在幫你們熱身！」此後Energy暴紅一發不可收拾，至今聲勢未減。

五月天跟F4雖未有過多交集，但2000年初期在華人娛樂圈都十分火紅，在港台公開活動和音樂頒獎典禮有過互動，言承旭在節目中提到欣賞五月天的音樂，尤其「溫柔」是心情低潮時的安慰。

言承旭更曾在2012年五月天「諾亞方舟」演唱會擔任神秘嘉賓，當晚他獻唱阿信寫的「好不好」，還激動透露「想唱給一個在我心裡很重要的人聽」，阿信則搞笑問：「我可以加入F4嗎？」笑翻全場。2016年林志玲曾擔任五月天演唱會嘉賓，2022年這段VCR在五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」被重播，巧的是言承旭那次則為演唱會串場VCR跨刀演出，昔日情人被媒體形容「另類同場」。

2001年因柴智屏偶像劇成軍的F4是天團等級，如今言承旭48歲、周渝民（仔仔）44歲、朱孝天和吳建豪都46歲，加起來184歲仍有相當號召力。自從2009年解散後，4人也只有2次正式合體，其餘多是各自在陸綜重逢，但看得出當年血氣方剛的男子，經過歲月洗禮，已變得柔軟。

2013年言承旭甚至曾跟朱孝天道歉，承認自己年輕不懂事，才對他有誤解，而朱孝天婚禮，言承旭也飛去峇里島參加，雖然如今4人各屬不同經紀公司，但性格上的轉變都讓合體不像以往那般艱難。

對於合體，F4至今只有周渝民表態：「如果單純想賺錢就不要來找我。」未承認也未否認，另朱孝天則宣告719將在南京舉辦「啟點的起點」全國巡迴演唱會。相信音樂先前對於將舉辦F4 25周年演唱會「不回應」，如今對於F4將擔任五月天大巨蛋7月12號特別嘉賓，等於那一天是F4正式合體復出嗎？對此五月天所屬相信音樂回應「不知道」。

F4合體都是商機。（聯合報系資料照片）
F4合體都是商機。（聯合報系資料照片）

五月天 林志玲 華人

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