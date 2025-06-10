我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

劉品言閃嫁小3歲連晨翔 曝懷3個月身孕

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
連晨翔(左)、劉品言無預警公布結婚懷孕喜訊。(取材自臉書)
連晨翔(左)、劉品言無預警公布結婚懷孕喜訊。(取材自臉書)

36歲劉品言與小3歲的連晨翔突在社群網站公開認愛，宣布結婚懷孕雙喜臨門好消息，爆炸性宣言令粉絲又驚又喜，小倆口聲稱預產期在年底，而近日劉品言也接下7月2025台北電影節主持人工作，屆時她將挺著近5個月孕肚扛下重責，也是北影首位孕婦主持人。

劉品言說，選在6月9日公布喜訊，不只因結婚，也是因懷孕過了「不能說」的穩定期，意即現懷有三個月身孕。劉品言、連晨翔2022年曾拍攝戴愛玲「不想聽見的歌」MV，當時雙方互動不多，女方甚至覺得男生「有點客套」，直到合拍影集「舊金山美容院」，兩人戲裡扮青梅竹馬，還有濕吻激情戲，彼此才逐漸熟悉，去年8月劉品言過生日，連晨翔驚喜現身，為戲增胖的身材消瘦不少，她還開玩笑：「你的肚子呢？」誰知緣分如此奇妙，如今「肚子」到了劉品言身上，兩人從擦出火花到修成正果，短短不到一年。

自稱是外貌協會的劉品言坦言，和連晨翔交往，一開始完全是「顏值入坑」，後來發現對方「其實是一個會分享脆弱、又慢熟的人」，這點相當吸引她，當連晨翔主動告白，兩人便以結婚為前提交往，今年初，劉品言腳傷時，連晨翔無微不至的照顧，更讓她感受能依靠、值得託付的安心感。

兩人交往藏得深，劉品言日前上「唐綺陽談星私廚」節目時，提到今年才有的「鬆弛感」，還驚曝情史，笑說：「我應該只有四、五個星座沒交往過，而且都落在下半年星座，不知道換個新嘗試會不會比較好？」當時提到有約會對象，卻未曝光是連晨翔。

提到寶寶，劉品言坦言當初知道懷孕有點驚嚇，但轉念一想，這也是老天爺安排的禮物，連晨翔則笑說「驚嚇乘以N倍」，為了兩人愛的結晶，連晨翔自認最重要任務是：「不准讓大小吃貨餓到。」劉品言則一頭栽進月子中心功課，笑說：「月子做得好，媽媽不會老」，全心全意準備年底迎接寶寶誕生。

社群網站 舊金山

上一則

暑期勁敵太多？黃曉明新片「陽光俱樂部」定檔2天又急撤

下一則

「快四十了，一事無成」 尹正發道歉文 好友心疼打氣

延伸閱讀

劉品言、曾之喬都嫁男團偶像「3相同點」讓網友驚呼

劉品言、曾之喬都嫁男團偶像「3相同點」讓網友驚呼
劉品言熱戀1年 懷孕早露餡 上月宣傳活動被笑「衣服有康乃馨」

劉品言熱戀1年 懷孕早露餡 上月宣傳活動被笑「衣服有康乃馨」
劉品言懷孕了 閃嫁小3歲男星 戴愛玲意外成媒人

劉品言懷孕了 閃嫁小3歲男星 戴愛玲意外成媒人
台女星劉品言假戲真做 宣布嫁小3歲連晨翔 年底要當媽

台女星劉品言假戲真做 宣布嫁小3歲連晨翔 年底要當媽

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
章子怡公開和女兒醒醒的合照。(取材自章子怡微博)

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

2025-06-02 01:52
「小哈利」庾恩利穿肚兜上街，被網友偶遇。（取材自微博)

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

2025-06-04 21:15
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

2025-06-01 10:02

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密