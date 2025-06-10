劉品言閃嫁小3歲連晨翔 曝懷3個月身孕

連晨翔(左)、劉品言無預警公布結婚懷孕喜訊。(取材自臉書)

36歲劉品言與小3歲的連晨翔突在社群網站 公開認愛，宣布結婚懷孕雙喜臨門好消息，爆炸性宣言令粉絲又驚又喜，小倆口聲稱預產期在年底，而近日劉品言也接下7月2025台北電影節主持人工作，屆時她將挺著近5個月孕肚扛下重責，也是北影首位孕婦主持人。

劉品言說，選在6月9日公布喜訊，不只因結婚，也是因懷孕過了「不能說」的穩定期，意即現懷有三個月身孕。劉品言、連晨翔2022年曾拍攝戴愛玲「不想聽見的歌」MV，當時雙方互動不多，女方甚至覺得男生「有點客套」，直到合拍影集「舊金山 美容院」，兩人戲裡扮青梅竹馬，還有濕吻激情戲，彼此才逐漸熟悉，去年8月劉品言過生日，連晨翔驚喜現身，為戲增胖的身材消瘦不少，她還開玩笑：「你的肚子呢？」誰知緣分如此奇妙，如今「肚子」到了劉品言身上，兩人從擦出火花到修成正果，短短不到一年。

自稱是外貌協會的劉品言坦言，和連晨翔交往，一開始完全是「顏值入坑」，後來發現對方「其實是一個會分享脆弱、又慢熟的人」，這點相當吸引她，當連晨翔主動告白，兩人便以結婚為前提交往，今年初，劉品言腳傷時，連晨翔無微不至的照顧，更讓她感受能依靠、值得託付的安心感。

兩人交往藏得深，劉品言日前上「唐綺陽談星私廚」節目時，提到今年才有的「鬆弛感」，還驚曝情史，笑說：「我應該只有四、五個星座沒交往過，而且都落在下半年星座，不知道換個新嘗試會不會比較好？」當時提到有約會對象，卻未曝光是連晨翔。

提到寶寶，劉品言坦言當初知道懷孕有點驚嚇，但轉念一想，這也是老天爺安排的禮物，連晨翔則笑說「驚嚇乘以N倍」，為了兩人愛的結晶，連晨翔自認最重要任務是：「不准讓大小吃貨餓到。」劉品言則一頭栽進月子中心功課，笑說：「月子做得好，媽媽不會老」，全心全意準備年底迎接寶寶誕生。