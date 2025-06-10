登記逾260萬張票…復出演唱會太搶手 江蕙加開3場

江蕙7月將從高雄巨蛋霸氣復出。(圖／寬宏藝術提供)

天后江蕙（二姐）擁有無數金曲，7月11日將從高雄巨蛋霸氣復出，接著唱回台北小巨蛋，20場登記總票數突破260萬張，仍有許多歌迷失望向隅。演唱會主辦單位寬宏藝術宣布，江蕙將於8月13、20、27日在台北小巨蛋加開3場，希望讓沒搶到票的歌迷朋友一舉如願。

江蕙2015年9月13日把麥克風封入水晶珠寶盒，正式引退淚別歌壇，10年之後大病初癒，她跟歌迷相約在引退的高雄巨蛋，舉辦8場「2025江蕙演唱會」復出。目前距離首場演出倒數約1個月，江蕙的高標要求不是祕密，因此早已如火如荼地展開彩排，即便回到家中仍不敢鬆懈，把握時間練唱，希望以最完美的狀態登上舞台。

此次從內容編排、舞台設計到妝容、髮型、服裝，二姐親自從頭參與討論，不放過任何一個小細節，力求呈現令人難忘且感動的舞台。其中歌單部分讓二姐與團隊傷透腦筋，因為有太多歌想唱，彼此互相討論好長一段時間，後來考量演出時間做出取捨，盡力排出讓粉絲心滿意足的歌單。

而張學友日前在高雄巨蛋開唱，驚喜帶來答應二姐要練的「家後」一曲，笑稱當初剛許下承諾，江蕙沒多久後便宣布退休 ，得知二姐復出，他又重新苦練「家後」，讓粉絲期待兩人再度同台飆歌藝。