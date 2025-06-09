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劉品言熱戀1年 懷孕早露餡 上月宣傳活動被笑「衣服有康乃馨」

記者陳慧貞／即時報導
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連晨翔、劉品言公布結婚懷孕喜訊。(取材自臉書)
連晨翔、劉品言公布結婚懷孕喜訊。(取材自臉書)

36歲劉品言與小3歲連晨翔今(9日)突在社群網站認愛，宣布結婚懷孕雙喜臨門的好消息，爆炸性宣言令粉絲又驚又喜，劉品言宣稱選在今日公布喜訊，不只因結婚，也是因懷孕過了「不能說」的穩定期，回想3個月前，她因腿傷拿拐杖坐輪椅，身邊親友笑讚連晨翔：「手腳真快！」、「快、狠、準！」

回顧兩人交往，緣分開始於2022年合作拍攝戴愛玲「不想聽見的歌」，但當時連晨翔有女友，兩人互動不多，劉品言甚至覺得對方「有點客套」，直到合拍影集「舊金山美容院」，兩人扮青梅竹馬，還有濕吻激情戲，才逐漸熟悉，去年8月劉品言過生日，連晨翔還驚喜現身，為戲增胖的身材消瘦不少，劉品言還開玩笑：「你的肚子呢？」誰知緣分就是如此奇妙，如今「肚子」到了劉品言身上，2人從擦出火花到修成正果公布喜訊，短短不到1年。

劉品言情定連晨翔爆出結婚懷孕喜訊，雙方藏得深，但劉品言的身材早露餡，5月她出席幾個活動，其中為台劇「忘了我記得」宣傳時，一襲黑色無袖緊身洋裝，身材略顯豐腴，原來當時已懷有身孕，主持人海裕芬一度還笑虧她胸口上的花朵「是康乃馨嗎」，當時劉品言露出一抹微笑回應，如今回戲也是意味深長，而海裕芬還順勢提「謝謝，母親節快樂，5月是光輝的時刻」，看來疑似早已知道好消息。

連晨翔、劉品言公布結婚懷孕喜訊。(取材自臉書)
連晨翔、劉品言公布結婚懷孕喜訊。(取材自臉書)
劉品言出席「忘了我記得」上線記者會時已懷有身孕。(本報資料照片)
劉品言出席「忘了我記得」上線記者會時已懷有身孕。(本報資料照片)

母親節 社群網站 舊金山

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