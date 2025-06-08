林俊傑登大巨蛋 突點名台下天團飆嗓…講錯歌名糗翻

林俊傑大巨蛋開唱氣勢恢弘，全場4萬人沉醉在他歌聲中。(圖／JFJ PRODUCTIONS提供)

動力火車去年到大巨蛋看周杰倫 演唱會，看著看著竟然就走上台當嘉賓，兩人日前到大巨蛋看林俊傑演唱會，沒想到這次再次看著看著，就戴上耳機和林俊傑合唱，不但讓現場4萬人大呼賺到，林俊傑都感動不已，動力火車儼然成為大巨蛋隱藏版嘉賓。

林俊傑唱到尾聲時，和台下藝人座位區的明星一一打招呼，動力火車戴著帽子、穿著黑色上衣低調坐在人群中，沒想到還是被JJ揪出來，問可否現場合唱，動力火車害羞尬笑，隨後默默戴上工作人員遞上的耳機，尤秋興還向身邊的人要手機準備查歌詞。

尤秋興問林俊傑：「你是要唱哪一首歌？」林俊傑問可否合唱之前和動力火車合唱的「俯衝的靈魂」，最後唱了林俊傑和哥哥最常在KTV點的「我不知道」，這首動力火車的招牌金曲，不過JJ一時口誤，講成「你不知道」，被尤秋興當場糾正，笑翻現場。

動力火車2023年4月在台北小巨蛋開唱時，曾邀JJ擔任嘉賓，JJ當時表示自己是動力火車的粉絲，能夠合唱是真的圓夢。這次JJ在大巨蛋開唱，動力火車也在台下力挺，展現深厚交情。

四人合唱後，JJ直呼很不好意思，在動力火車沒有準備的狀況下邀約對唱，也說能夠偶像合唱圓夢了。另外，JJ特別設計驚喜彩蛋橋段，是他特地訂製一台造型鋼琴超跑 繞場，近距離唱給歌迷聽。