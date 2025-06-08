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林心如推「床上談」情欲劇 喊話一刀不剪播出

記者趙大智／綜合報導
林心如（右）向T台喊話「一刀不剪」，左為Tvbs總監戴天易。(圖／TVBS提供)
林心如（右）向T台喊話「一刀不剪」，左為Tvbs總監戴天易。(圖／TVBS提供)

TVBS全新原創劇集「有愛我們床上談」歷經77天密集拍攝，正式殺青，於近日舉辦殺青酒，製作人林心如、導演許富翔、主演程予希、李程彬、張軒睿、莫允雯與多位主要演員齊聚一堂，一同舉杯慶祝。

製作人林心如笑說每次自己現身劇組，氣氛似乎比較嚴肅，但看到演員們在導演的帶領下玩得開心、自然，讓她很放心，相信會端出很棒的作品。同時她也向TVBS喊話：「我們拍了很多不同版本，真心希望正式播出能一刀未剪！」逗得全場笑聲不斷。導演許富翔感性地以一句「江湖再見」總結近3個月的相處情誼，希望有機會再與團隊一起合作。

程予希表示，劇組氣氛非常歡樂，是她參與過最自由也最盡興的一次演出：「每一天都像在玩創作。」接著透露殺青後要忙著準備個人畫展，期待與粉絲分享更多面向的程予希。李程彬為形塑劇中海王的形象，透露自己將近一整年嚴格執行飲食管理及健身，幾乎沒鬆懈，大喊殺青後第一件事就是「好好吃一頓」！

莫允雯這次的角色「瘋瘋癲癲」，感謝導演給足即興空間，能與同劇演員自由碰撞出火花，尤其是她與張軒睿對戲，幾乎每一天都好好玩、好享受。張軒睿印象最深刻的則是穿著女裝現身人來人往的信義香榭大道，一邊克服尷尬還要一邊演戲，連工作人員都在憋笑，是很不一樣的體驗。當晚參與演出的章廣辰、江宜蓉、楊晴、張睿家也到場。

「有愛我們床上談」改編自「大給」的同名小說，講述的是現代都市男女在「約會」或「性愛」生態下，探索愛情與欲望的故事，特別強調了都市男女的愛情關係。 故事以一夜情認識的林光鮮與李小贊為核心，探討了他們在維護感情的同時，依然持續尋找其他性伴侶的行為，以及因此產生的矛盾與掙扎。是一部節奏輕快、風格大膽又直指人心的都會劇。

張軒睿(左起)、莫允雯、程予希、李程彬出席「有愛我們床上談」殺青酒。(圖／TVB...
張軒睿(左起)、莫允雯、程予希、李程彬出席「有愛我們床上談」殺青酒。(圖／TVBS提供)

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