陳孝萱享受單身 樂當19歲兒「戀愛軍師」

陳孝萱兒子長大了，很享受一個人的生活。（記者王聰賢／攝影）

台灣演員陳孝萱暌違10年再拍台灣電影，他將再在「山忌 黃衣小飛俠」中飾演愛子失蹤的母親，現實生活中她也有個19歲兒子鐵弟，她笑說鐵弟小時候像小狗一樣黏人，走到哪跟到哪，但某次卻因趕去辦事，讓她差點以為會失去兒子。

陳孝萱透露，她帶鐵弟去百貨公司，為了辦事將兒子託給身旁其他媽媽好友，但走到一半突然一陣不安：「我在想剛剛叫他在這邊等我，到底有沒有聽進去，然後我腦中就開始出現很多小孩走失的畫面，擔心兒子會不會沒看到我就跑來找我，最後趕快跑回去再跟我兒子說一遍。」

現在鐵弟赴英國念書，課業繁忙，只有假日會視訊聯絡，陳孝萱笑說，兒子長大比較不會緊迫盯人：「以前小時候他都會問我去哪裡？幾點回家？然後時間到就會打來問我在哪。」

陳孝萱目前對感情隨遇而安，坦言現在的人生觀就是珍惜眼前擁有的一切，她笑說不會覺得孤單，反而很會和自己相處：「我享受獨處的時候。」她爆料兒子曾經因感情問題向她求助：「他有次放假回來說和一個俄羅斯 女生很好，有問我該怎麼做，我給他建議，但之後回到學校好像發現對方真實的性格不是他喜歡的，就沒有後續了！」