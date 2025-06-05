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觀影說劇╱羅志祥為拍戲研究網紅 上線巧遇分身

記者廖福生╱綜合報導
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羅志祥暌違8年重返大銀幕，為戲研究網紅世界。（圖／曼尼娛樂提供）
羅志祥暌違8年重返大銀幕，為戲研究網紅世界。（圖／曼尼娛樂提供）

電影「我的網紅女兒」舉辦殺青酒，羅志祥暌違8年再度參與電影演出，在片中飾演網紅說唱歌手，為了拍攝羅志祥也特別研究網紅，並分享：「我有研究唱歌的App，某次上線時遇到一位名稱叫做南部羅志祥，我進去聽聲音真的滿像的。」

羅志祥提到，該名自稱「南部羅志祥」的用戶，在直播平台上專門唱自己的歌，他好奇點入一聽還真的很像：「我點開他的相簿看，發覺他都模仿我拍照的動作，真有些神似耶！取這個名字我覺得滿合理的，而且他還對我說『你聲音很像小豬耶』。」

片中羅志祥與新人陳怡佳有對手戲，他笑說自己流量比對方高。至於戀愛戲碼，羅志祥笑說：「不是很多篇幅，但就是我暗戀她啦，然後她可能對我有一點點好感這樣。」

該片呈現了現代社會的網紅生活，許多藝人現除了演藝事業外，也經常開直播撈金，羅志祥笑說自己目前沒有這樣的打算，加上離開演藝圈時年紀可能也老了，到時候時代也已不同。

先前羅志祥曾在社群中透露媽媽罹患阿茲海默症，問起母親近況，他表示一切都好，「每天都是快樂的，然後我也藉由這個時間，抓緊機會跟媽媽打麻將」。

剛結束海外演唱會的羅志祥，為了參加劇組殺青宴而趕回來，飛機一落地就直奔現場，他坦言能夠加入「我的網紅女兒」劇組真的非常開心，提及拍攝過程，一場與王識賢在飯桌上的戲，羅志祥必須噴飯在王識賢身上，他笑說非常緊張，「本來要噴貢丸在他臉上，想說得一次完成，但最後拍了3、4次才結束」。

「我的網紅女兒」舉辦殺青酒宴，林道禹(左起)、白吉勝、林美貞、王宣、林真亦、陳怡...
「我的網紅女兒」舉辦殺青酒宴，林道禹(左起)、白吉勝、林美貞、王宣、林真亦、陳怡佳、孫鵬、王識賢、羅志祥、張懷秋、柯宇森出席。（圖／曼尼娛樂提供）

羅志祥 阿茲海默症 App

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