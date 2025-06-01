一家都學霸…王力宏又「炫哥」 曾自嘲是家裡最弱的

王力宏曾自嘲是全家最弱的一個。（取材自微博）

近日，藝人王力宏 在社交媒體發文稱，「為我哥哥王力德博士感到驕傲！他在中國香港舉行的ASGH亞洲醫療健康高峰會上發表演講，思路清晰、充滿遠見。哥哥介紹了自己在希望之城實驗室的研究成果，並分享了對癌症 研究未來的願景」。王力宏「一家都是學霸」再度成為焦點。

據公開資料顯示，王力宏的哥哥王力德是耶魯大學 學士、芝加哥大學碩士、博士。高中時期就拿過全美聯考的第一名，之後他放棄哈佛大學的offer去了耶魯大學攻讀，是兒科血液科專家兼腫瘤科專家‌。

早在2021年5月，王力德就曾在國際頂尖癌症治療與研究中心「City of Hope」中文官網刊文「兒科腦腫瘤之CAR T細胞試驗」，當時，王力宏也透過社交平台PO文，「恭喜哥王力德博士獲得了加州政府重要撥款。也祝福這次的科學研究能拯救更多的腦瘤病童。」字裡行間滿滿的驕傲。

王力宏(右一)曬出和爸爸、媽媽及哥哥(左二)的合影。（取材自微博）

其實不光哥哥，王力宏的弟弟王力凱也是一名學霸，他當年被保送進麻省理工學院，如今是一名華爾街菁英。他的奶奶也很厲害，讀過北京清華大學。王力宏的爸爸則畢業於台灣第一學府台大醫學系，是著名的腦科專家。

王力宏曾在綜藝節目中說過自己是家裡「最弱的」，但其實他的成績也非常優異，當年同時被普林斯頓、耶魯和威廉斯大學錄取，最後他選擇了去威廉斯學院就讀。在獲得本科學士學位後，他又在伯克利音樂學院獲得雙學位碩士。

王力宏曾在接受魯豫訪問時提及，哥哥書讀得太好了，爸媽也常會拿哥哥的成績來給自己壓力，但處在叛逆期的自己一心想練琴。父母就提出要求，成績要達到怎樣才能練琴。這也是激勵他不斷向上的一個動力。