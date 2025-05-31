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「蘇打綠」巡演登東京 青峰親吐不唱大巨蛋內幕

特派記者林士傑╱綜合報導
蘇打綠青峰(左)再度和佐藤芳明合作，在台上一度哽咽。（圖／緒風提供）
蘇打綠青峰(左)再度和佐藤芳明合作，在台上一度哽咽。（圖／緒風提供）

「這是我們第一次唱武道館，也是我們的最後一次」，蘇打綠日前初登東京「日本武道館」，卻拋出震撼彈，其實主唱青峰早先透露對大型巡演興趣缺缺，打趣稱偏好在固定場地長期演出，更曝光不唱台北大巨蛋的主因。

蘇打綠「二十年一刻」巡演吸引東京萬名粉絲入場，團長阿福準備日文小抄，青峰如同吃下哆啦A夢的「翻譯蒟蒻」，透過個人角度翻譯團員心情，誇家凱最帥、最會唱歌；虧小威講話太無聊；讚美阿龔琴藝技壓全場；至於恢復單身的馨儀，青峰形容「她是戀愛中的獵豹」，幽默逗樂全場，馨儀會後表示已準備好進入新戀情。

他們帶來「日光」、「狂熱」等歌曲，阿龔獲知出道專輯復刻日版銷售長紅，提前2天將歌曲濃縮成6分鐘鋼琴獨奏，讓毫不知情的團員好感動。他們賣力推銷刺激銷量，一度衝上日本Oricon排行榜第7名，送上限定新歌「生命樂章」給東京站觀眾，阿福感謝粉絲跟團員：「和你們一起寫下這20年最棒的人生樂章。」

為此，蘇打綠邀來日本手風琴家佐藤芳明共演，並在點歌環節「自肥」安排「有他的歌」，像是「牧神搭上春色的火車，而」等組曲。其中「小時候」是台下觀眾蔡康永喜歡的作品，他也如願聽到「無與倫比的美麗」，是他當年在「康熙盛典」演唱會唱給好友小S的禮物，小S現因喪姊之痛停工，與兩人都有交情的青峰唱完後表示：「希望好友都能得到力量。」

而蘇打綠嚴格禁止觀眾拍照、錄影與錄音，青峰在尾聲時抓包2樓觀眾偷拍3次，出聲喝止並要求旁人監督偷拍者刪光檔案。他雖自豪擁有「鷹眼」，不過大巨蛋觀眾席與主舞台有段距離，恐無法順利發現偷拍者，不可控因素讓眾人直呼「不唱大巨蛋內幕曝光」，他並未否認。

日本 小S 蔡康永

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