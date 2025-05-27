徐佳瑩：能成為這樣一位歌者很幸運 亦是奢侈

創作歌手——徐佳瑩。（圖片提供／亞神音樂娛樂）

採訪當天，徐佳瑩剛結束排練，緊接著便要展開一連串飛行行程，奔赴《變得有些奢侈的事》巡演各個城市。這場於2023年啟動的巡迴演唱會，因歌迷的熱烈迴響屢屢加場，預計將演出超過二十多場，「一開始根本沒有料到會一路加開下去！」她笑著說，「覺得滿開心也滿驚訝的，因為不是每個人生階段都可以這麼拚。」

距離上一場《是日救星巡迴演唱會旗艦返航版》已相隔五年，這幾年間，徐佳瑩的人生有了極大的轉變——從歌手，到組了自己的家庭。聊起此次巡演「奢侈」的主題發想，起點其實只是她和工作夥伴間一通輕描淡寫的電話。宣傳文案這樣寫著：「敢『要』很奢侈，能『給』更奢侈」。她輕聲補上一句，像是對自己，也像是對這一路走來的時光低語：「我愛我的分身乏術，但我也恨它。」

對現階段的徐佳瑩而言，最奢侈的事，不再是華服燈光下的掌聲，而是能夠專心，去做自己真正想做的事。「因為我同時也有家庭要兼顧，所以出來工作、站上舞台的時候，可以完全投入在音樂裡、演出裡，相較於以前，就奢侈很多。」

徐佳瑩開玩笑地說，生完小孩後恰巧又遇上長達三年的疫情，工作步調緩慢，一度有種「半退休」的心態。然而，她仍在迎來女兒的那年——2022年，推出了個人第六張創作專輯《給》，並憑此作品入圍第33屆與第34屆金曲獎共十項大獎，成為金曲史上入圍最多的專輯之一。工作與生活在這一年同步盛放，無疑是一場大豐收。於她而言，有所得未必意味著有所失，端看以何種心態面對這段旅程。因此，那些「變得有些奢侈的事」，其實就像坐在蹺蹺板上，「它不可能不出力就能夠維持在一個很平穩的狀態，總是會上上下下，需要你花點力氣去平衡。」

徐佳瑩於《變得有些奢侈的事》高雄場巡演現場，帶來多首歷年經典創作。（圖片提供/亞神音樂娛樂）

身份轉換削弱創作的稜角

2009年，徐佳瑩發行的《LaLa徐佳瑩首張創作專輯》，其中九首皆來自她在《超級星光大道 》舞台上表演過的創作曲，「唱作精靈」的稱號由此而生，〈殘愛〉、〈香水〉、〈失落沙洲〉（前兩首收錄於第二張創作專輯《極限》），當年她站在星光舞台上，唱出一首首關於告別的呢喃。告別，成為她創作的母題——告別逝去的情感，告別離開的人。徐佳瑩認為，「人的失去」才是實質性的有感失去，而這樣的心情也延續至今日。

徐佳瑩時常擔心失去和家人相處的時間，錯過小孩成長的瞬間，也遺憾無法常伴父母身邊，「我是很有意識地在小心，不要失去這個事情。」如同專輯《給》裡頭的〈我想到你就再也不怕〉，正是她在某個夜裡思念家人時所作，僅是想到「失去的可能性」，就讓她眼淚潰堤，心痛難耐。

徐佳瑩以《給》專輯橫掃第33屆及第34屆金曲獎，共計入圍十項大獎，成為金曲獎史上入圍項目最多的專輯之一。（圖片提供/亞神音樂娛樂）

不過，徐佳瑩卻自嘲自己是「枯萎的精靈」，這幾年身份的轉變，直接影響了創作的心境，「就是在任何事的觀點上，比較不容易展現銳利的那一個面向。」像是《尋人啟事》中的〈高空彈跳〉，那種直視內心黑暗面的猖狂，自我懷疑、逃避，甚至是憤世忌俗等情緒，都是她過往創作中最常抒發的一面。

徐佳瑩無奈道，現在寫歌總會朝安慰的方向走去：「你是最棒的！每個人在媽媽眼裡都是寶貝！」但是失去稜角的創作，往往趨於單一，更容易令人感到平淡乏味。有趣的是，對於這樣的狀態，她倒也老神在在，深知必須打破，向外尋求刺激，但也不急於一時，「可能巡演告一個段落後，我會進入一個創作期，到時候勢必得走出去。」

歌唱者把自己放大 創作者將自我縮小

葛大為、陳君豪、艾怡良，皆是徐佳瑩這幾年重要的創作夥伴。早於第二張專輯《極限》中，葛大為就與她共同寫詞；陳君豪則憑藉《給》中迷幻色彩濃厚的〈以上皆非〉，奪得金曲獎最佳單曲製作人，「還有很多合作的人，他們在創作、表演，甚至是他們的品味上，都是自成一格的創作歌手狀態，是我非常欣賞的。」

聊起眾多合作中，最讓她印象深刻的一首歌，徐佳瑩第一時間回應，是第五張專輯《心裡學》中由艾怡良作詞的〈言不由衷〉：「願你永遠安康／願你永遠懂得飛翔／願你真的愛一個人某個人那個人／而懂溫暖來自何方／我如此堅強／願我永遠善良⋯⋯」沒有艱澀華麗的辭藻，僅用簡單的文字，就拼湊出暖意盈盈的情感，尤其當中的「善良」二字最是令她觸動，「即使我遍體鱗傷，仍不願違背本意去傷害他人，我祝你安康，希望你可以飛翔。這是一個非常感人的內心狀態。」

徐佳瑩親手準備「蚌殼裝」送給艾怡良與HUSH，三人以童趣與默契為歌迷獻上一場「深海歌舞秀」。（圖片提供/亞神音樂娛樂）

話鋒一轉，徐佳瑩不改幽默本性，「每次唱還是會覺得，怎麼寫得出來？為什麼不是我寫的！」就像在《我是歌手》詮釋他人作品的心情，總羨慕那些美好歌詞出自他人之手。她大方展現內心的羨慕，其實是一種對創作的單純，「歌唱者需要把自己放大，創作者則是要把自己縮到很小。」徐佳瑩認為，創作時得將自我放至角落，專心觀察與感知，才有機會寫得出真正打動人心的作品。

面對惡意不再耿耿於懷

徐佳瑩以「天堂路」形容《我是歌手》的歷程，像在一片荊棘中匍匐前進，抵達終點那刻吶喊「我做到了！」再為自己戴上榮耀的冠冕作為獎賞。儘管當年在參加《超級星光大道》之後，曾誓言不再參加比賽，卻於2016年和2020年兩度登上《我是歌手》舞台，徐佳瑩泰然依舊，「就是順應時勢。」競技場即是修羅場，比賽等於傷害，輸了傷自尊，贏了也可能遭受攻擊，場外爭議讓節目話題性十足，花團錦簇才夠看，「它絕對不只是關乎音樂與表演的競技，我也是做好這層心理準備才決定要去的。」

一路走來，徐佳瑩常懷感恩，能成為這樣一位歌者很幸運，亦是奢侈。專輯一張接著一張，唱進小巨蛋，拿下金曲，辦遍巡迴，看似順風順水，其實磕磕絆絆也沒少。她仍記得最惡意的批評來自《超級星光大道》時期，「那種評論是純粹的攻擊，毫無理性。」不過，如今的她早已看淡，總記得陶子姐 (陶晶瑩)曾說過的一番話，「你要想像那些人打字時，可能坐在電腦前一手啃雞爪，一手敲鍵盤，然後打完字、啃完雞爪就去做別的事。」別人啃一支雞爪的時間，自己何必花一年耿耿於懷？

徐佳瑩於《變得有些奢侈的事》巡演上海場，聽見全場歌迷齊聲大合唱感動得紅了眼眶。（圖片提供/亞神音樂娛樂）

徐佳瑩於《變得有些奢侈的事》巡演上海場，聽見全場歌迷齊聲大合唱感動得紅了眼眶。（圖片提供/亞神音樂娛樂）

越簡單越靠近初心

〈雛形〉裡徐佳瑩寫道：「長久之計想在一起／我只想要你的初心」此刻的徐佳瑩，更期望自己保持那份初心，因為越純粹，越容易。想得太複雜，只會寸步難行。「要看清楚當下最重要的事情是什麼，知道自己的力氣要用在哪裡。」她語氣輕柔卻篤定，人到了某個年紀，終於明白光鮮與掌聲都不是目的，而是一種過場。真正能長久相伴的，是那些日常生活裡細微的滿足感，是做音樂時的靜定與熱情。

徐佳瑩說自己有時也會對創作失去耐性，覺得每一個押韻都太刻意，每一段旋律都太像過去，但她也開始練習允許。「不積極，也沒關係。」這句話聽來頗為反骨，其實是一種更深層的放下與信任。放下強求每件事都在掌控中，信任真正的連結，不會因沉默而斷裂，不會因緩慢而錯過。

如今的徐佳瑩，不再追求無所不能，而是練習適度鬆手。像她在巡演後台與工作夥伴開懷大笑的樣子，那是一位創作者在千錘百鍊後，依然保有柔軟的證明。創作從來不是關於掌控，而在於理解自己、理解愛、理解世界裡那些易碎而真實的東西。

徐佳瑩於巡演後台與工作夥伴合影，留住這趟音樂旅程中最珍貴的連結與默契時刻。（圖片提供/亞神音樂娛樂）

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）