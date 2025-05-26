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李翊君隔40年拿到世新碩士 獲傑出表現獎

記者陳慧貞╱綜合報導
李翊君獲頒傑出表現獎。（圖／世新大學提供）
李翊君獲頒傑出表現獎。（圖／世新大學提供）

以「雨蝶」、「諾言」、「風中的承諾」等多首金曲紅遍華語歌壇的歌手李翊君（本名李華苓），日前以碩專生身分參加世新大學畢業典禮，她分享從小就嚮往就讀世新大學，感謝學姐推薦與鼓勵，讓她在離開校園近40年後，仍能回到校園，就讀世新大學上海學院傳播管理學系碩專班，她開心地表示，在世新取得碩士學位，是完成童年夢想的重要里程碑。　

李翊君分享就讀碩專班過程，學到最重要的是「毅力」。坦言因離開校園已久，在碩專班中也不會有人強硬幫忙安排讀書規劃，需有一定的耐力與毅力，才能堅持下去。在面對職場高壓後，回到教室間單純地上課，吸收新的知識與能量，反而是一種心靈上的放鬆，盡管演藝工作與上課時間偶有衝突，但她仍積極吸收每一堂課給予的養分，感激一路上師長的教導與同學間的相互扶持。　　

對於畢業典禮榮獲「傑出表現獎」，李翊君表示感到很不好意思，班上有許多同學的表現也相當優異，更值得獲得這份榮耀。但她也感到萬分榮幸，感謝學校認可她的努力，視這份榮耀為極大的鼓勵。李翊君也高度肯定世新碩專班的辦學理念，讓各界職場人士都有機會重返校園、充實專業。她認為，學習永遠不嫌晚，持續進修不僅提升知識能力，也豐富了人生經驗。也感謝世新大學的師長們對她的栽培與鼓勵，讓她在工作忙碌之餘，仍能持續精進自我。　　

最後，李翊君勉勵世新大學的學弟妹們，世新大學是傳播科系最大的搖籃，她鼓勵學弟妹們利用世新大學豐富的資源積極學習，且畢業後持續進修，成為更專業的傳播人，收穫不一樣的精彩人生。

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