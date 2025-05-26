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張清芳罕同框2帥兒 網喊：簡直可以出道了

娛樂新聞組╱綜合報導
張清芳（中）曬出和兩個寶貝兒子的合照。（取材自臉書）
張清芳（中）曬出和兩個寶貝兒子的合照。（取材自臉書）

歌壇天后「東方不敗」張清芳，不僅歌藝精湛、氣質出眾，更長年投身公益。張清芳日前出席小兒子Nicholas的高中畢業典禮，並在社群分享與兩位寶貝兒子的合照，讓許多網友直呼「兒子都高帥」、「遺傳到好基因」。

張清芳感性寫道「今天是小兒子的高中畢業典禮，大的特別從紐約飛回來，非常開心他們兩個感情很好，這是當媽媽心裡最在乎的。」短短一句話，卻流露滿滿母愛與欣慰。她也在社群上曬出Nicholas的帥照，濃眉大眼、氣質出眾，讓網友紛紛驚艷：「簡直可以出道」、「帥度不輸男星」。

張清芳2005年與有「投資教父」之稱的宋學仁結婚，育有兩子，分別是大兒子Nathan與小兒子Nicholas。雖然兩人在2020年結束15年婚姻，但兩個孩子始終是他們共同的驕傲。大兒子Nathan目前於美國紐約求學，先前曾登上母親小巨蛋演唱會擔任嘉賓，展現穩健台風。此次，他也特地從美國返台，只為參加弟弟的畢業典禮，兄弟情深令人動容。

相較於常在鏡頭前曝光的大兒子，小兒子Nicholas過去較為低調，近期則曾在金控公司實習，展現對未來職涯的積極規劃。張清芳今年3月受訪時也透露，兒子高中畢業後將赴海外求學，她則將迎向人生下半場，展開全新生活篇章。

張清芳

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