鳳飛飛過世13周年 許富凱飆唱哽咽吐內幕

許富凱用自己的方式熱愛、緬懷鳳飛飛。（鳳飛飛故事館提供）

台灣歌手許富凱深受鳳飛飛音樂薰陶，24日擔任「盤過思念的山」鳳飛飛金曲講唱會嘉賓，他說雖然未曾跟鳳飛飛見面，但從小就聽鳳飛飛的歌，鳳飛飛35周年演唱會DVD則看了不下萬次，「鳳姐真的是影響我歌唱技巧和待人處事的偶像，教會了我很多，我特別感謝她」。

他飆唱「月朦朧鳥朦朧」、「想要跟你飛」、「思念的歌」等歌曲，當演唱「掌聲響起」，內心情緒格外澎湃，直說需要調整心情再繼續演出。而他一路用自己的方式熱愛、緬懷鳳飛飛，在9年前發行的專輯「等無愛」中重新詮釋「另一種鄉愁」，昨特別選唱這首歌，展現對鳳飛飛的敬意。

講唱會另一亮點是現任台中市客委會主委江俊龍分享跟鳳飛飛的回憶，表示當年在師範學院求學期間，多次跟鳳飛飛書信聯繫，他說鳳飛飛在信中溫暖勉勵，說老師是傳道、授業、解惑的人，而她則是用歌聲傳情的人，這段珍貴交流成為江教授至今心中難忘的記憶。

永遠的「帽子歌后」鳳飛飛離世13周年，她不僅是台灣之光，更被封為「大溪的女兒」，鳳飛飛「盤過思念的山」系列活動將持續至6月底，歡迎民眾踴躍報名參加後續講唱會與走讀活動。