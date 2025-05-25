微積分沒被當掉 周華健現身台大畢業典禮奪傑出院友獎

周華健擔任台大數學系畢業典禮致詞嘉賓。（取材自周華健官網）

周華健近來忙於「少年俠客」系列巡演，24日擔任台大數學系畢業典禮致詞嘉賓，獻唱神級的畢業歌「朋友」，讓全場師生驚喜萬分，同時曝光他的學霸身分，甚至在去年11月獲得肯定，領取台大理學院第一屆傑出院友獎。

周華健當年自港到台就讀台大數學系，經學長引薦在民歌西餐廳駐唱，好歌聲讓李宗盛很是欣賞，甚至帶了滾石唱片的老闆到場，就此改變了他的一生。他受訪時說過那時雖然會唱，卻唱得不怎麼好，但也讓他們留下印象，後來自己主動到滾石唱片說要找李宗盛，巧遇到認識的王新蓮，對方問他「現在在忙什麼」，就讀大四的他說沒忙什麼，王新蓮說自己正巧缺一個助理，他點頭應允，迎來全新人生。

自台大數學系肄業的他唱紅無數金曲，去年返校領取傑出院友獎，獲獎原由介紹「周華健院友的音樂詞曲創作及演唱，皆廣受喜愛並獲得眾多獎項肯定；他的正面能量擴及社會公益，積極投入環保、教育、公共衛生等活動」。他出席頒獎典禮時，提到在家中的地位因為這張證書瞬間飆升，「我太太有EMBA畢業證書，我只有小學畢業證書，中學的因為淹水毀掉了」。