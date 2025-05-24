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小煜自曝滿身傷 不怪被威廉閃兵風波拖累

記者李姿瑩╱綜合報導
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小煜現在靠跑步保持關節靈活度。（記者李姿瑩／攝影）
小煜現在靠跑步保持關節靈活度。（記者李姿瑩／攝影）

台灣藝人楊奇煜（小煜）日前出席運動品牌開幕活動，面對威廉因閃兵遭調查，棒棒堂成員沒有一個人當兵再度被放大檢視，小煜並不怪威廉，坦言自己確實一身病痛，而棒棒堂合體本來就是因為威廉號召，大家是為了圓夢而非賺錢。

小煜長年為僵直性脊椎炎所苦，右腿膝蓋又嚴重受創，「只剩一條絲掛在上面」。他第一時間沒有開刀，後來又扭傷，半月板直接碎裂，這才接受開刀治療。如今只要天氣變化，膝蓋就會痛到他站不起來，但如果不復健、運動，狀況只會更糟。

小煜坦言每個人身體狀況都不一樣，藝人不會想把吃藥、復健等痛苦狀態分享給大家。他私下有關心威廉，沒有怨怪威廉害棒棒堂後續工作泡湯。「我們合體剛開始也是威廉湊起來的，那現在遇到這樣的情況，當然就是大家就是等待，看電視台的決定」。

苗可麗昨出席三立企業日，和董事長張榮華一起烤香腸給電視台員工吃。她的主持搭檔許效舜被威廉拖累，外景節目接下來要自己搭檔不同來賓。苗可麗笑說，有關心許效舜，順便毛遂自薦可以遞補，2人名字正好可組成「舜舜麗麗」，助節目日後順順利利。

她強調這些玩笑話只是為了安慰許效舜，相信一定會有最好的解決方法，「他很厲害，自己可以調適的」。

陳孟賢(右起)、苗可麗陪張榮華烤香腸。（圖／三立提供）
陳孟賢(右起)、苗可麗陪張榮華烤香腸。（圖／三立提供）

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