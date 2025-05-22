修杰楷曾是唯一兄弟 周渝民斷社交：跟仕凌不熟

修杰楷（右）昔日辦簽書會，「同居人」仔仔現身力挺。（本報資料照片）

周渝民（仔仔）在「我們與惡的距離2 」失去妻子孟耿如痛不欲生，唯一摯友是薛仕凌，2位影帝交手演技爆發，誰看了會不相信真是換帖之交？不過，直面他倆時，明顯感受到彼此「依舊不熟」。問仔仔現實中有好兄弟嗎？根本秒答：「沒有！」十幾年前結束跟修杰楷的「同居情」後就沒了：「現在我完全不經營社交，就是不經營。」語氣篤定至極。

2009年「痞子英雄」金鐘戰役，新到不能再新的新人趙又廷 （馬克）奪下視帝，呼聲高的周渝民重摔落馬，兩人原有的革命情感沒了，關係陷入無言僵局，當時最為難莫過於仔仔唯一的朋友修杰楷。修杰楷當時住在仔仔家，但卻又是導演蔡岳勳旗下藝人，跟趙又廷同門。金鐘戰敗後，在一場國際影友會上，仔仔有感而發：「我知道，有人為我掉淚、為我抱不平，但很多事，過了就不必再提，因為我身邊有我兄弟，還有這麼多的歌迷。」

當時就站在一旁的修杰楷馬上力挺：「你才是我心目中的最佳男主角！」此話一出，仔仔馬上制止：「噓，講小聲一點，外面有記者！」多年後修杰楷跟趙又廷上「康熙來了」，大家很好奇他跟馬克、仔仔的三角關係，修杰楷承認頒獎那晚趙又廷勝出，他還是有為趙鼓掌，小S 忍不住問「仔仔有看到嗎」，修答「鏡頭沒帶到，仔仔沒看到」。

金鐘獎結束後，仔仔跟馬克不再講話，修杰楷當時直言「那是仔仔人生最接近金鐘獎的時候，沒得獎很難過，所以他不知道該如何面對好友趙又廷」。此後負責傳話，還被要求選邊站，立場十分艱困。

修杰楷跟周渝民同居多年，貼心照顧他的起居，被戲稱身兼打掃阿姨角色。仔仔親密喊他「修」，某次受訪時曾說：「修個性天真善良，工作態度簡單不複雜，我們都容易被騙、被說服，除了修，我沒遇過跟我個性符合的朋友，而且我很懶散不愛整理，修很會做家事，我在家是廢人。」甚至透露當年買在八德路的房子「就是為了跟修一起住」。

時隔16年，在「與惡2」掛雙男主角的周渝民跟薛仕凌都曾鑲金，實力堅強，只是兩人比社恐，各自安好在自己世界中，私下無交集，就算屆時金鐘獎又得「網內互打」，至少友誼不會是其中一個考量。周渝民不只不社交，他跟老婆喻虹淵婚後育有獨生女已經9歲，也完全沒有「學生家長」這個身分，全權交給喻虹淵處理。

至於教育，或是有無想過跟女兒一塊看「與惡2」，多少提前了解血淋淋的現實世界？周渝民搖頭：「這不是她現在能看的年齡，因為她一看就一定會問我為什麼，我不想在我看戲的時候回答所有人問我為什麼。」覺得女兒會有喜歡和想看的東西。社會案件的機會教育，他的確會提醒，像是「走路要注意」、「妳要比別人更專心」之類。