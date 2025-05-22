周渝民接演「與惡2」為戲買醉 不怕流星花園包袱

周渝民貴為金鐘視帝仍被視為花美男。（圖／CATCHPLAY+提供）

43歲周渝民（仔仔）拿金鐘獎最佳男主角都過12年，帥氣外型偶爾仍是絆腳石。「與惡2」導演林君陽承認，「一開始對仔仔是有問號的」，也說自己「被說服一陣子」。周渝民被問是否困擾時搞笑說：「自己說困擾實在是有一些不要臉！是我的包袱，但也只有自己能解決。」

林君陽說，突然要找一個相對很帥、很美型的演員進來，他會有種「哇我要做多少努力，才能把本質如此瀟灑的人放到故事裡」，當初是製作人林昱伶說「聊聊看嘛」，結果一碰面兩人都對仔仔同時點頭，「我覺得他想要這個角色，有感受到那個熱情」。

周渝民其實最早只拿到大綱和2集劇本，但他透露：「一知道是與惡團隊來找，我就答應要演。」對於「流星花園」的包袱，他並不嫌棄，因那是成就他的東西，可以共存但不想太多，更透露早在F4時期，就是第一個跟經紀公司開口「每年讓我演一部戲」。只是直到現在，若有人仍舉著這個光環，他會用開玩笑口吻回應：「我都40多歲，你還跟我講『流星花園』！那種單純的表演沒了！有沒有看過我最近的戲？」

劇中周渝民的妻子孟耿如及女兒因意外身亡，悲憤可以想見，由於戲是大年初四開拍，一到片場，大伙互相寒暄過得好不好，他卻說：「我這個年過得不好。」原來為了投入角色，平時不碰酒的他甚至跑去買酒，去感受角色的悲哀，原本陪老婆喻虹淵回娘家，也提早返回台北。