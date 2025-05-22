威廉涉閃兵遲未公開道歉 知情人士曝內幕

威廉閃兵被逮後，遲未公開道歉。（本報資料照片）

這波「閃兵」的台灣藝人中，威廉是知名度最高、拖累最多人、態度最詭異的一位，大家都好奇，為何事發至今，影響了棒棒堂戰友、沈玉琳、許效舜前輩，和其搭檔，卻至今不肯道歉。

閃兵案爆發當天，他人在綠島跟風田、朵拉出「食尚玩家」外景，大家前一天抵達，早上才錄開場就收到陳大天被捕風聲，據悉，當時威廉正在海裡潛水，等他回岸上後，整個製作團隊心情低落，後面全面停錄，讓威廉去綠島分駐所說明。

威廉在門口拍照PO網寫下「別擔心，我主動配合」8個字。但他所謂的配合，就是回台灣本島後，找了3名律師一起陪同接受偵訊，全程以「不清楚、忘記了」回應，跟陳大天向所有人及恩師張小燕道歉、大根願接受處分、陳零九放下藝人身分，犯後態度天差地別。

威廉錯過危機處理黃金時間，外界撻伐愈嚴重。不過他身邊的人認為，威廉拖著不道歉，可能是聽從律師的建議，一旦道歉，就坐認拿醫療當擋箭牌閃兵的事實，若後面找到真的病理上的原因不必當兵，接下來的訴訟就不必玩了，是法律攻防問題。

不過威廉在每個工作群組中對受影響的幕前幕後寫下，「因個人因素影響到大家，對大家造成困擾，非常抱歉」，但也僅此而已，而這波閃兵事件爆出，大家才發現Lollipop 6個、Energy 5位，兩團共11人，都無人當過兵，即便他們舞技超群、錄外景時體力充沛。