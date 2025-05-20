天心揭婚內失戀 痛問「我的工作不重要？」險委屈噴淚

天心在「慶祝」戲中飾演結婚多年的作家。(圖／寬想國際娛樂提供)

改編自精神科醫師鄧惠文經典作品「婚內失戀」系列電視電影「慶祝」，由天心、陳庭妮、李沐領銜主演，搭配柯叔元、姚淳耀、李玉璽特別演出，以三段女性婚姻關係為主軸，聚焦現代女性在「家庭、愛情與自我之間」的矛盾與勇氣，提醒別忘了愛自己，舉杯慶祝值得紀念的每一刻。

劇中，天心飾演婚後多年漸漸在關係中失語的作家林智芸，角色時常維持婚姻表面的和平與得體，卻在多年壓抑後走向麻木。她感觸最深的一句台詞是：「所以我的工作不重要？你的事業比較重要？」這一句台詞刺中許多職業婦女在婚姻中的隱忍與委屈，天心說完台詞險些噴淚。她也笑稱，現在的自己已學會將生活中的小確幸放大：「把快樂的小事放大，在平凡中慶祝，生活沒有大事就很值得慶祝啦！」

陳庭妮飾演的張璃，是一位在家庭與職場之間努力撐起一切的單親媽媽。角色的壓力與掙扎，讓她想到很多現代女性的真實處境總是先照顧他人、最後才想到自己。她坦言自己也曾歷經「有時間卻沒目標」的階段，如今更深刻體會：「我學到在愛家人、愛另一半的同時，不能忘記愛自己，因為只有愛自己，關係才能細水長流、彼此都有喘息的空間。」她相信「慶祝」會是一面鏡子，讓觀眾重新檢視生活與內心：「最大的力量，就是讓人重新思考，自己是否也曾在關係中，忘了照顧自己。」